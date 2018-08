Beim Malefizle-Ferienprogramm ist es am Dienstagmorgen musikalisch geworden. Unter fachkundiger Leitung des Musikvereins haben die teilnehmenden Kinder Musikinstrumente gebastelt. Diese sahen nicht nur gut aus, sondern haben auch funktioniert, was die Teilnehmer zusammen mit den Veranstaltern am Ende des Programmpunkts unter Beweis gestellt haben.

Mehr als ein halbes Dutzend Kinder haben beim Programmpunkt „Wir basteln unsere eigenen Musikinstrumente“ im Oberdischinger Musikerheim teilgenommen. Als erstes wagten sie sich an das Projekt Blumentopftrommel. „Das war sehr viel Kleisterarbeit“, berichtet Maximilian Herzog, der den Programmpunkt zusammen mit Lukas Huber und Jochen Werner vom Jugendteam des Musikvereins leitete. Bei der Blumentopftrommel haben die Kinder auf einen Topf Butterbrotpapier als Fell gespannt. Um dem ganzen auch eine etwas buntere und persönliche Note zu geben, kam zum Abschluss noch eine Schicht farbiges Seidenpapier darauf.

Solange die Trommeln draußen vor dem Vereinsheim in der Sonne trockneten, machten sich die Mädchen und Jungs an das nächste Projekt: die Luftballonrassel. Als Höhepunkt und Abschluss bastelten die Teilnehmer danach noch eine echte Trompete aus einem Papprohr und einem Plastikstrohhalm. Wie in den vergangenen Jahren waren zum Mittag alle Musikinstrumente fertig und konnten gleich mit nach Hause genommen werden. Abschließend wurde aber noch gemeinsam musiziert, denn die Kinder wollten natürlich auch zeigen, dass ihre selbstgebastelten Instrumente auch klingen können.