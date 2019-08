Viertes Trainingscamp in Oberdischingen

Auch dieses Jahr findet in Oberdischingen das Jugendfußballcamp mit der Hans-Dorfner-Fußballschule statt. Es beginnt am Mittwoch, 28. August, und geht bis Samstag, 31. August. Veranstalter des Fußballcamps ist der SV Oberdischingen. Am Mittwoch ist es so weit: 34 fußballbegeisterte Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dürfen täglich von 10 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz in Oberdischingen Fußball spielen. Auf dem Programm steht Stationstraining mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie Zweikampf, Torschuss und Dribbling. Dieses Training findet immer morgens statt. Dann gibt es von 12 bis 13.30 Uhr eine Mittagspause und danach spielen alle Teilnehmer in Teams aufgeteilt ein Turnier, bei dem am Samstag im Finale der Sieger ermittelt wird. Für das Training sind drei Trainer von der Hans-Dorfner-Fußballschule zuständig. Diese Fußballschule gibt es seit 25 Jahren, sie ist eine der größten Fußballschulen Deutschlands. Alle Teilnehmer des Oberdischinger Camps spielen schon in einem Verein Fußball und haben daher Erfahrung. Die meisten Teilnehmer kommen aus Oberdischingen und aus Donaurieden. Das Fußballcamp findet dieses Jahr zum vierten Mal statt, man setzt aber auf den gewohnten Ablauf der vorherigen Jahre.