Verschiedene Veranstaltungen im Cursillo-Haus St. Jakobus

Das Cursillo-Haus St. Jakobus in Oberdischingen richtet in den kommenden Wochen jeweils mittwochs verschiedene Veranstaltungen aus. Am 14. September, 19.30 Uhr, gibt es ein Taizé-Gebet in der Hauskapelle, am 21. September, 19.30 Uhr, wird zum Pilgerstammtisch mit geistlichem Impuls eingeladen, am 28. September, 19.30 Uhr, geht es um die „Kraft der Stille“ in der Hauskapelle. Eine Anmeldung ist zu allen drei Veranstaltungen nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es im Cursillo-Haus, Telefon 07305 / 919575, E-Mail info@haus-st-jakobus.de oder Internetseite www.haus-st-jakobus.de