Unbekannte reißen Zigarettenautomat von Wand ab

In Oberdischingen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Automaten abgerissen. Der Zigarettenautomat war an der Wand eines Gebäudes in der Allee angebracht.

Unbekannte hebelten den Automaten ab. Danach rissen sie ihn herunter. Geöffnet haben die Täter den Automat nicht. Am Mittwoch gegen 7.45 Uhr wurde der noch mit Tabakwaren gefüllte Automat auf der Straße entdeckt.

Die Polizei in Ehingen (Telefon: 07391/58 80) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen.