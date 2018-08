Im Rahmen des diesjährigen Malefizle-Ferienprogramms hat der Schützenverein Oberdischingen drei Jungen den sicheren Umgang mit Luftgewehr und Bogen vermittelt. Mit etwas Übung gelang den Teilnehmern dann auch der sprichwörtliche Treffer ins Schwarze.

Nach einer grundlegenden Sicherheitsunterweisung, wie mit den Sportgeräten Luftgewehr und Bogen umgegangen werden muss, konnten die Teilnehmer des Ferienprogramms auch gleich loslegen. Philipp Benski, stellvertretender Vorsitzender des Schützenvereins und gleichzeitig Jugendtrainer, betreute die drei Jungen in Sachen Luftgewehr. „Im Vorjahr hatten wir deutlich mehr Teilnehmer bei unserem Programmpunkt, allerdings bieten wir dieses Jahr auch zwei Termine an. Am Donnerstag kommt die nächste Gruppe aus der Nachbargemeinde Öpfingen“, so Benski, der sich trotzdem über das Interesse des Nachwuchses freut und hofft, dass der eine oder andere auch den Weg in eine der Jugendmannschaften findet. Beim Luftgewehrschießen erklärte er den Teilnehmern zuerst, wie alles funktioniert und wie man richtig zielt. Danach wurde auf verschiedenen Scheiben geschossen – erst mit Auflage, später freistehend. Zur Unterstützung hatte sich Benski noch zwei Jugendschützen eingeladen, die den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite standen.

Nach einer kurzen Pause übernahm Bernd Sommer die Jugendlichen und führte sie in die Kunst des Bogennschießens ein. „Wir schießen hier olympisch mit Recurve-Bögen. Heute erst einmal ganz ohne Zieleinrichtung. Wichtig ist es, dass die Kinder ein Gefühl für das Gerät bekommen“, so Sommer, der vor Beginn der Schießübungen erst einmal erklärte, wie man den Bogen oder die Sehne anfasst.

Als es dann ans Schießen ging, begannen die Nachwuchsschützen ganz nah vor den Zielscheiben. Schritt für Schritt entfernten sie sich dann, immer weiter nach hinten, und vergrößerten den Abstand zum Ziel. Mit beinahe jedem Schuss wurde die Treffsicherheit besser und wenn anfangs noch einige Pfeile in dem Sicherheitsvorhang landeten, steckten sie später doch in der Mitte der Zielscheibe. „Ich habe heute extra verschiedene Bögen mit unterschiedlicher Zugkraft bereitgestellt, sodass jeder von den Jungs den passenden Bogen findet.“ Auch Sommer hofft auf den einen oder anderen, der öfters mal wieder vorbeikommt und die Bogenschützen vielleicht künftig verstärkt.