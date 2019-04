Lokalderby am Sonntag in Oberdischingen. Doch für die Zuschauer gab es nur Magerkost. Es gab wenig Torchancen und letztlich ein 0:0, das dem SV Oberdischingen wohl mehr nützt als seinen Ringinger Gästen.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen - SV Ringingen 0:0. - Nach seinem 1:0-Sieg in der Vorrunde hat der SV Oberdischingen dem Tabellenzweiten ein zweites Mal getrotzt. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab und die beiden Torhüter mussten nur selten eingreifen. In der 20. Spielminute hatten die Gäste ihre erste klare Torchance. Zehn Minuten später versuchten sich die Oberdischinger erstmals mit einem gefährlichen Torschuss. Noch in der 45. Minute hatte der Gastgeber eine Möglichkeit.

Fazit der ersten Halbzeit: Es war nichts Berauschendes und besonders der Tabellenzweite Ringingen enttäuschte. Auf beiden Seiten gab es Ballverluste.

Die zweite Halbzeit war kaum besser. Der SV Ringingen machte zunächst mehr Druck und hatte auch zunächst zwei gute Torchancen. Höhepunkt war die 72. Minute. Der SV Oberdischingen traf zunächst den Torpfosten. Der Ball prallte ab und wurde abgewehrt. Das war bis dahin die einzige Szene, in der der SV Ringingen Abwehrprobleme hatte. In der letzten Viertelstunde der Partie zeigte Ringingen mehr Drang zum Tor. Nach einem Eckball köpften die Gäste über das Tor und fast unterlief dem Gastgeber noch ein Eigentor. Mehrere Fouls kennzeichneten die Schlussphase des Top-Spiels, das insgesamt aber viele Wünsche offen ließ.

Der SV Ringingen, bei dem Braunsteffer und Ralf Müller ersetzt werden mussten, hat nun drei Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Nur die Tatsache, dass auch die Mitbewerber um den Relegationsplatz immer wieder Federn lassen, hat den SV Ringingen weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz belassen. - Reserven: 3:1.