SV Oberdischingen verlängert mit Trainer Schmid

Der Fußball-A-Kreisligist SV Oberdischingen wird auch in der kommenden Saison mit Trainer Markus Schmid zusammenarbeiten. Dies gab der Verein am Sonntag bekannt. Es ist die dann dritte Saison von Schmid in Oberdischingen, im Sommer 2018 hatte er die Mannschaft übernommen. „Wir sind sehr zufrieden und dankbar, dass sich Markus Schmid noch eine weitere Saison dem SVO verpflichtet, trotz des aktuellen Tabellenplatzes und der noch ungeklärten Frage nach der Abwicklung der aktuellen Saison“, teilt der SV Oberdischingen mit. In der Kreisliga A belegt der SVO nach dem 18. Spieltag, dem einzigen nach der Winterpause und letzten vor Aussetzung des Spielbetriebs, den 14. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang zehn beträgt allerdings nur drei Punkte. Die Mannschaft von Trainer Schmid war gut aus der Winterpause gekommen und hatte seine Partie am 18. Spieltag beim bis dahin Tabellenzweiten SGM Ertingen/Binzwangen 1:0 gewonnen. Es war der fünfte Sieg der Oberdischinger in der Punkterunde 2019/20.