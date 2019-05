Am Sonntag hat sich der SV Oberdischingen aus dem Tabellenkeller geschossen. Die Gastgeber waren in Schusslaune und ließen praktisch nie einen Zweifel am späteren Sieger aufkommen.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen - SV Dürmentingen 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 Alexander Volz (25.), 2:0 Andreas Schiele (32.), 3:0 Julian Albrecht (57., Foulelfmeter),4:0 Eigentor (63.), 5:0 Andreas Schiele (84., Kopfball). - Anfangs sah es keinesfalls nach so einem hohen Ergebnis aus und die Dürmentinger Gäste waren gleichwertig und zunächst auch gefährlich im Angriff. Der erste Warnschuss erfolgte bereits in der vierten Spielminute, als Oberdischingen eine gute Torchance ausließ. Postwendend kam Dürmentingen gefährlich vor das Oberdischinger Tor. Alexander Volz überlistete in der 25. Minute den Gästetorwart. Der Gastgeber setzte nach und Andreas Schiele verlängerte einen Eckball per Kopf zum 2:0. Kurz vor der Pause rettete Torhüter Dominik Rieger gegen zwei Gästespieler.

Nach der Pause wurde Dominik Rieger im Oberdischinger Tor durch Valentin Häberle ersetzt. In der 57. Minute konnte der Gästetorhüter nur mit einem Foul im Strafraum zunächst retten. Doch der anschließende Foulelfmeter wurde von Julian Albrecht zum 3:0 verwandelt. Sechs Minuten später unterschätzte der Dürmentinger Torhüter einen hohen Ball und faustete ihn schließlich zum 4:0 ins eigene Tor. Nicht genug: In der 84. Minute erhöhte Andreas Schiele per Kopfball noch auf 5:0. Dieses 5:0 brachte den zur Winterpause noch abstiegsgefährdeten SV Oberdischingen auf nun 31 Punkte. Zwar ist rechnerisch der Klassenerhalt noch nicht ganz gesichert, doch sollte in den letzten drei Spielen nichts mehr passieren. Vor allem auch, wenn die Oberdischinger in den drei Spielen bis zum Rundenschluss so spielen, wie am gestrigen Sonntag. Der SV Dürmentingen mit seinem Trainer Tobias Tress erlitt jedoch einen Rückschlag und hat vor allem seine Tordifferenz verschlechtert. Der Schiedsrichter leitete souverän. - Das Vorspiel der Reserven endete 1:1.

SV Betzenweiler - SV Ringingen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Marius Rudolph (15.), 1:1 Jan Braunsteffer (25., Foulelfmeter), 2:1 Fabian Argo (31.), 3:1, 4:1 Marius Rudolph (67., 83.). - Betzenweiler-Abteilungsleiter Gerhard Rief berichtete von einem guten Spiel und einem verdienten Sieg. Marius Rudolph war der überragende Spieler beim Gastgeber. Das Spiel wurde von einem sehr guten Schiedsrichter geleitet. - Reserven: 1:6.

SG Griesingen - SF Kirchen 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Florian Madl (8.), 2:0 Fabian Karle (41.), 2:1 Niklas Schrode (59.), 3:1 Florian Madl (85.). - Es war ein gutes Spiel und die Gäste zeigten eine starke kämpferische Leistung. Allerdings waren die Torchancen mehr auf Seiten der Gastgeber. Daher war der Griesinger Sieg auch verdient. - Reserven: 2:2.

VfL Munderkingen - TSV Rißtissen 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Peter Gall (25.), 0:2 Felix Scholze (40.). - Die Gäste haben drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingefahren. „Der TSV Rißtissen hat mehr für das Spiel getan und auch viele Zweikämpfe gewonnen. Der VfL Munderkingen wehrt sich nicht und lässt den Siegeswillen vermissen“, sagte Felix Schelkle. - Reserven: 1:3.

SG Öpfingen - TSV Türkgücü Ehingen 4:2 (2:1). - Tore: 0:1 Ihsan Araz (11.), 1:1 Andre Braig (14.), 2:1 Robin Stoß (29.), 2:2 Tzafer Moustafa (54.), 3:2 Robin Stoß (58., Foulelfmeter), 4:2 Sandro Armbruster (63.). - Besonderes Vorkommnis: Torhüter Lukas Rieger machte Hand außerhalb des Strafraums und bekam in der 54. Minute die Rote Karte. Danach ging Steffen Lehmann ins Öpfinger Tor, der zunächst seinem jüngeren Kollegen Platz gelassen hatte. - Laut Aussage von Patrick Rieder wäre bei mehr Konzentration beim Gastgeber ein höherer Sieg möglich gewesen. - Reserven: 3:0 (gewertet).