Die Hospizgruppe Donau- Schmiechtal lädt Trauernde zu einer Wanderung im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Spurwechsel“ ein. Der Weg führt die Teilnehmer dieses Mal nach Mundingen und Dächingen.

„Unser Lebensweg ist oft ein Wechsel zwischen dem engen und dem weiten Horizont: sich auf die verschiedenen Stationen des Lebenshorizontweges einlassen, mitgehen, nachspüren, offen sein für das, was geschieht ohne etwas leisten zu müssen“, sagt Brigitte Walser von der Hospizgruppe.

Trauernde und Wegbegleiter

Unter diesem Motto lädt die Hospizgruppe Donau-Schmiechtal alle Trauernde und Wegbegleiter ein, sich am Samstag, 22. September, gemeinsam auf dem Weg zu machen. Die Abfahrt zum Lebenshorizonteweg bei Mundingen ist um 15 Uhr am Cursillo-Haus St. Jakobus in Oberdischingen. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Richtig los geht es dann ab 15.30 Uhr am Parkplatz der Alten Säge im Wald bei Mundingen. Wegbegleiter werden Brigitte Walser, Einsatzleitung der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal, und weitere Mitglieder der Gruppe sowie Julia Kohler, Leiterin des Cursillo-Haus in Oberdischingen, und Pfarrer Gunther Wruck aus Ersingen sein. Nach gemeinsamen Erlebnissen ist eine gemütliche Einkehr im Gasthof Krone in Dächingen geplant (die Kosten bei der Einkehr trägt jeder selbst).

Das Angebot der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal findet bei jeder Witterung statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kann sich bis zum 15. September unter der E-Mail-Adresse Hospizgruppe.Donau-Schmiechtal@t-online.de oder der Telefonnummer 0172/421 81 94 melden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.