Spannende Jugendspiele in Oberdischingen

Trotz zunächst drohender Gewitterwolken am Sonntagvormittag konnte die Fußball-Jugendabteilung des SV Oberdischingen ihr umfangreiches Turnierprogramm ohne Probleme durchziehen. Besonders freuen konnten sich die Gastgeber und Jugendleiter Jochen Ziegler, dass die einheimischen D-Junioren Turniersieger wurden.

Den Anfang machten bereits am Freitag die E-Junioren. Dieses Turnier hatte 15 Teilnehmer in drei Gruppen. Hier gewann der SV Bad Buchau zum dritten Mal in Folge den Wanderpokal und darf ihn behalten. Endplatzierung: 1. SV Bad Buchau durch 2:1 gegen 2. TSV Blaubeuren, 3. SV Oberdischingen durch 4:3 nach Neunmeterschießen gegen 4. VfL Munderkingen I, 5. TSG Ehingen durch 3:2 nach Neunmeterschießen gegen 6. SG Dettingen, 7. SV Ringingen durch 2:1 gegen 8. SG Öpfingen.

TSV Neu-Ulm verteidigt Titel nicht

Bei den C-Junioren gelang es dem TSV Neu-Ulm nicht, den Titel vom Vorjahr zu verteidigen. Entscheidend war die 0:2-Niederlage gegen den Turniersieger Olympia Laupheim. Beide waren mit den Landesstaffel-Mannschaften angetreten. Endplatzierung: 1. Olympia Laupheim, 2. TSV Neu-Ulm , 3. SV Oberdischingen, 4. TSV Erbach, 5. SV Sulmetingen.

Beim Turnier der D-Junioren stand der SV Oberdischingen einem erneuten Sieg des TSV Neu-Ulm im Weg. Halbfinale: SV Oberdischingen I - SG Altheim 2:1, SV Ringingen - TSV Neu-Ulm 2:3. Endplatzierung: 1. SV Oberdischingen I durch 5:4 nach Neunmeterschießen gegen 2. TSV Neu-Ulm, 3. SG Altheim durch 1:0 gegen 4. SV Ringingen, 5. VfL Munderkingen durch 5:4 gegen 6. SG Dettingen, 7. TSV Blaubeuren durch 1:0 gegen 8. SV Oberdischingen II.

Vor allem in der Spitze sehr ausgeglichen war das Feld bei den F-Junioren. In den Halbfinals gewann zunächst Dettingen I nach Neunmeterschießen mit 4:3 (1:1) gegen den FV Illertissen und dann siegte die SGM Schmiechtal/Alb 3:0 gegen den VfL Munderkingen. Am Ende konnte die SG Dettingen ihren Vorjahrestitel nicht verteidigen. Endplatzierung: 1. SGM Schmiechtal/Alb durch 2:0 gegen 2. SG Dettingen I, 3. VfL Munderkingen durch 3:2 gegen 4. FV Illertissen, 5. SG Dettingen II durch 2:1 nach Neunmeterschießen gegen 6. SF Donaurieden I, 7. SG Öpfingen durch 2:0 gegen 8. SF Donaurieden II, 9. SSV Ehingen-Süd durch 2:1 gegen 10. SV Ringingen, 11. TSG Ehingen durch 1:0 gegen 12. SV Oberdischingen.

Die Turniere an drei Tagen wurden von zahlreichen Besuchern gut angenommen. Jugendleiter Jochen Ziegler hatte viele Helfer, die alle für einen reibungslosen Ablauf sorgten.