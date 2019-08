Am Mittwoch ist ein Nachholspiel des ersten Spieltags der Fußball-Kreisliga A1 ausgetragen worden. Die SG Griesingen startete mit einem Sieg in Oberdischingen in die Verbandsrunde und wurde dadurch ihrer Favoritenrolle gerecht.

SV Oberdischingen – SG Griesingen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Jan Richter (14.), 1:1 Kim Knittel (65.), 1:2, 1:3 Peter Gobs (69., 78.), - Das Spiel in Oberdischingen war über weite Strecken ausgeglichen. Erst nach dem Treffer zum 1:2 für die Gäste in der 69. Spielminute hatte die SG Griesingen spielerische Vorteile und gewann letzten Endes auch verdient. Matchwinner für die Gäse aus Griesingen war der zweifache Torschütze Peter Gobs. - Reserven: 0:2.