Sie wehren sich gegen das schlechte Image der Pflege

Wenn Lothar Zube im großen Park mitten in Oberdischingen sitzt, dann vergisst er für einen kurzen Augenblick seine Sorgen, seinen Schlaganfall, seinen Rollstuhl. „Ich fühle mich wohl hier in der Anlage, hier in St. Hildegard“, sagt der 68-Jährige, der seit drei Jahren im Oberdischinger Altenheim lebt. Nicht die Natur allein oder das idyllisch gelegene und gut ausgestattete Haus macht die Einrichtung für ihn zu seinem zweiten Zuhause. „Es ist die gute persönliche Betreuung, das starke Miteinander“, sagt Zube.

Insgesamt 85 Mitarbeiter sind angestellt

Seine Aussage deckt sich mit der Vorgabe, die Maria Ott an ihre Mitarbeiter stellt. Die Direktorin des Altenheims sagt: „Bei uns wird jeder Mitarbeiter als Individuum gesehen, jeder darf und soll sich einbringen.“ Nur so, durch die Nähe zu den Bewohnern, könne man Wünschen aus deren Alltag bedienen. „Professionell, weltoffen, kollegial“ – so ließen sich die insgesamt 85 Mitarbeiter für die 47 Vollzeitstellen beschreiben. 65 Bewohner zählt St. Hildegard im Moment. „In der Pflege kann man immer mehr machen, wir sind gut besetzt, auch wenn es Luft nach oben gibt“, erklärt sie.

Von Zeitdruck oder vernachlässigten Bewohnern – Vorwürfe, die in der öffentlichen Wahrnehmung der Pflegeberufe oft zu hören sind – könne in Oberdischingen nicht die Rede sein, betont die stellvertretende Pflegedienstleiterin Kerstin Zuckle. Man verbinde im christlich geprägten Haus Professionalität mit Menschlichkeit. „Wir tauschen uns auch untereinander sehr viel aus. Das hilft, um noch besser und genauer den Ansprüchen der Bewohner gerecht zu werden“, sagt sie.

Drei Ordensschwestern aus Indien verstärken das Team

Direktorin Ott ist stolz auf ihr Team, insbesondere auf die drei indischen Ordensschwestern Mary, Soniya und Siji, die seit drei Jahren im Altenheim arbeiten: „Sie sind sehr hilfsbereit, haben lebendige Ideen und keine Berührungsängste.“ Ihre Ausbildung habe auf einem „sehr hohen Niveau“ stattgefunden, zudem können sie auf reichlich Erfahrung zurückblicken. Schwester Mary zum Beispiel arbeitete fast zwanzig Jahre in Ungarn in der Pflege. Auf die Frage, woher sie die Kraft nehme, den anstrengenden Beruf auszuüben, zeigt sie mit dem Finger nach oben: „Von Gott.“ Ihre Motivation? „Man muss Menschen helfen“, sagt sie knapp.

Lothar Zube, der seit einem Jahr auch Heimbeirat ist, lobt: „Sie sind immer lieb, nett und fragen, was sie für mich tun können.“ Zu verbessern gebe es aus seiner Sicht nichts in St. Hildegard, „wobei ich mich nicht mit anderen vergleichen möchte.“ Dadurch dass der örtliche Chor, Schulklassen oder auch viele andere Besucher regelmäßig aufschlagen, werde es nie langweilig.

Pflege richtet sich nach individuellen Ansprüchen

Für Direktorin Maria Ott stehe aber „die Bespaßung nicht im Vordergrund“. Je nach Zielgruppe müsse man situativ entscheiden, was für den Bewohner passend ist. Maria Ott stellt sich aktiv gegen Klischees, die ein düsteres Bild der Pflege zeichnen: „Hier ist das pure Leben.“ Es werde geredet, gestritten und gelacht. „Wie im normalen Alltag eben auch“, sagt sie. „Deshalb ist die Verbindung nach außen auch sehr wichtig.“

In den 18 Jahren, die sie nun in der Einrichtung sei, habe sich vieles verändert. Einen gravierenden Einschnitt habe es aber erst zuletzt gegeben, als der bürokratische Aufwand Schritt für Schritt weniger wurde. „Was uns wiederum mehr Zeit für andere Dinge beschert, wenn die regelmäßigen Pflichttexte über die Verfassung eines jeden einzelnen Bewohners morgens und abends wegfallen“, erklärt sie. Bei der Bezahlung sieht sie Nachbesserungsbedarf seitens der Politik: „Mir geht es um nachhaltige Lösungen, die man auch spürt.“