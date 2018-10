Das Lokalderby zwischen dem SV Oberdischingen und den SF Donaurieden wurde zu einem Reinfall für die Gastgeber. Schon zur Halbzeit ist der SV Oberdischingen deutlich im Rückstand gelegen.

SV Oberdischingen - SF Donaurieden 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 Felix Baur (23.), 0:2 Tim Hafner (33.), 0:3 Emil Schuster (36., FE), 0:4 Pascal Hafner (80.). - Anfangs spielten beide Mannschaften verhalten. Je ein Eckball auf jeder Seite war zunächst erwähnenswert. In der 23. Minute gab es ein Gedränge vor dem Oberdischinger Tor und Felix Baur nutzte die Verwirrung zur Gästeführung. In der Folge hatten die SF Donaurieden einige gute Chancen. Nach einem Oberdischinger Einwurf eroberten die Gäste den Ball und Tim Hafner erhöhte in der 33. Minute auf 0:2. Nicht genug: Nach einem Foul im Oberdischinger Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und Emil Schuster verwandelte den Elfmeter in der 33. Minute zum 0:3. Bis zur Halbzeitpause agierten die Gäste mit der klaren Führung im Rücken weiterhin sehr erfolgreich und riskierten einige Weitschüsse auf das Oberdischinger Tor..

Mit mehr Elan kam der Gastgeber aus der Halbzeitpause. Dennoch gelang ihm nichts Zählbares. Irgendwie war der SV Oberdischingen im Abschluss nicht konsequent genug. Kritisch wurde es in der 73. Minute, als Torhüter Dominik Rieger eine Rückgabe mit den Händen aufnahm, doch der Freistoß aus kurzer Distanz brachte nichts ein.

Krönender Abschluss der starken Leistung von Donaurieden war in der 80. Minute das 0:4. Pascal Hafner wagte einen Kunstschuss mit dem Außenrist, der für den SV-Torhüter unhaltbar war.

Beachtenswert, dass die Gastgeber auch nach diesem hohen Rückstand nicht aufgaben. - Das Vorspiel der Reserven endete 2:2.s