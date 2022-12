Seniorin rutscht in Straßengraben

Unverletzt blieb eine Seniorin bei einem Unfall am Sonntag bei Oberdischingen.

Gegen 12.30 Uhr fuhr die 79-Jährige auf der B311 in Richtung Ehingen. Kurz vor Oberdischingen kam die Fahrerin des Ford nach rechts von der Straße ab. Mit der linken Fahrzeugseite streifte sie an einem Baum vorbei. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr nicht mehr fahrbereites Audi wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.

Tipp der Polizei: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird.“ So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.