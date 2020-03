Seelsorgeeinheit Donau-Riß bekommt einen neuen Pfarrer

Gute Nachrichten für die Gläubigen in der Seelsorgeeinheit Donau-Riß: Martin Danner wird dort Pfarrer. In Nachfolge des Ende vergangenen Jahres unerwartet verstorbenen Pfarrers Harald Talgner ist er zuständig für die Kirchengemeinden Zum Heiligsten Namen Jesu in Oberdischingen, St. Leodegar in Griesingen, St. Martinus in Öpfingen sowie St. Pankratius und St. Dorothea in Rißtissen. Danner wird seine neue Stelle im Dekanat Ehingen-Ulm voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 antreten, teilt Dekanatsreferent Wolfgang Steffel mit. Martin Danner hat 1988 schon ein Jahr in Ehingen verbracht.

Geboren am 8. März 1964 in Stockheim im Kreis Heilbronn, begann Martin Danner nach der Schule und dem Wehrdienst ein Maschinenbau-Studium an der Berufsakademie Mosbach. Darauf folgte ein Jahr Berufstätigkeit. Ab 1988 besuchte er das Theologische Vorseminar Ambrosianum in Ehingen, woran sich ein Theologiestudium in Münster, Tübingen und Würzburg anschloss. Der Diakonweihe im März 1995 schloss sich ein Diakonat in den Ravensburger Kirchengemeinden Liebfrauen und St. Christina an. Am 6. Juli 1996 erhielt Danner seine Weihe zum Priester in der Basilika St. Martin in Wiblingen. Es folgten Vikarsstellen in Ditzingen und Weil der Stadt sowie ein mehrmonatiger Südamerikaaufenthalt im Jahr 2000. Von 2001 bis 2005 war Danner als Pfarrvikar in Mariabrunn und Eriskirch am Bodensee tätig. Seit Februar 2005 ist er Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Virngrund im Dekanat Ostalb. Dazu gehören die Gemeinden in Rosenberg, Hohenberg und Jagstzell.

Die Aufgaben teilten sich drei Pfarrer

Nach dem plötzlichen Tod des stellvertretenden Dekans Harald Talgner, der am 6. Oktober 2019 verstarb, übernahm Pfarrer Otto Glökler von Dächingen als Administrator die Leitungsverantwortung in der Vakanz. Gottesdienste übernahmen in dieser Zeit unter anderem der Ulmer Studentenpfarrer Michael Zips und Ruhestandspfarrrer Norbert Blome.

„Wir heißen Pfarrer Danner und Pfarrer Amann in unserem Dekanat herzlich willkommen und danken allen, die in der Zeit der Vakanz mitgewirkt haben und noch bis zur endgültigen Besetzung mitwirken“, schreibt Dekanatsreferent Wolfgang Steffel, der neben der guten Nachricht für die Region Ehingen auch eine weitere für den Raum Westerstetten hat, wo in der Seelsorgeeinheit Westerstetten/Lonsee Johannes Amann eine freie Pfarrstelle ausfüllen wird. Die Dienstantritte beider Pfarrer sind für die zweite Jahreshälfte geplant, aber momentan noch in genauer Abstimmung.

Mit der Neubesetzung sind wieder alle 21 Seelsorgeeinheiten des Dekanats mit seinen insgesamt 90 Kirchengemeinden im Alb-Donau-Kreis und im Stadtkreis Ulm mit einem leitenden Pfarfer besetzt, so Steffel.