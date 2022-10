Schwester Teresa kombiniert begeisternd Glaube und Genuss

Zum Vortrag des Cursillo-Hauses „Wer nicht genießt, ist ungenießbar“ mit Schwester Teresa Zukic sind kürzlich 100 Personen ins voll besetzte Gemeindehaus Maria Königin in Oberdischingen gekommen.

Bevor die geistliche Kost startete, durften die Besucher mit gerösteten Nüssen gefüllte Datteln genießen, um mit Körper, Geist und Seele eingestimmt zu werden. Im Zentrum des Vortrags steht die Frage: „Kennst du deine erste Liebe?“ Schwester Teresa zeigte sich in ihrer These von Genuss und Geniessen überzeugt. Denn wer die erste Liebe erlebe, könne nicht mehr vergessen. Denn eine erste Liebe gehe allm voraus. Der Schwester gelang es an diesem Abend auf unterhaltsame Weise, Genussfä#higkeit und Liebe in den Kontext von Glauben und Bibel zustellen. Eben von dieser ersten Liebe sei auch im ersten Johannesbrief die Rede: „Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat.“, belegte die Ordensfrau.

Auch für Jesus sei Genuss, Liebe und Glaube eine Einheit gewesen. Sie stellt den Zuhörern Jesus in einer vielleicht ungewohnten Rolle vor: „Jesus konnte so richtig genießen. Denken wir an die Feste, die er mitfeierte. Und nicht nur ein bisschen, sie nannten ihn einen Fresser und Säufer. Oder erinnern wir uns, wie er genoss, als ihm eine Frau zärtlich die Füße wusch.“ Die charismatische Schwester schloss dann auch für die Zuhörerschaft das Fazit des Abends: „Wir dürfen und sollen genießen, was Gott schön und gut erschuf.“