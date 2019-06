Es ist am Freitag ein langer Fußball-Abend geworden. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand das Relegationsspiel zur Fußball-Kreisliga A1 zwischen dem TSV Rißtissen und dem TSV Allmendingen noch 2:2. Vom Punkt aus hatte der TSV Rißtissen die besseren Schützen und er verwandelte alle fünf Strafstöße.

TSV Rißtissen – TSV Allmendingen 7:5 (1:1, 2:2) nach Elfmeterschießen. - Das Spiel begann recht verheißungsvoll für den TSV Rißtissen. Schon nach sieben Minuten ging ein gefährlicher Ball an den Torpfosten, den Abpraller verwandelte Peter Gall zum 1:0. In der Folge vergaben Deven Jovanovic und Serdar Yavas zweimal für Allmendingen in aussichtsreicher Position. Die Bemühungen des TSV Allmendingen hatten in der 32. Minute Erfolg, als Mario Carriero ins freie Toreck zum 1:1 traf. Dieser Ausgleich gab den Allmendingern Auftrieb, die in den Minuten bis zur Halbzeit ihrem zweiten Treffer sehr nahe waren.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel startete Deven Jovanovic einen Alleingang und brachte den TSV Allmendingen erstmals in Führung. Dominic Stoll ließ in der 62. Minute eine klare Chance aus. Aufgrund der Spielanteile glaubte man, dass die Allmendinger den Sieg nicht mehr aus der Hand geben würden. Viktor Gutsche hätte erhöhen können.

Es kam die 85. Minute: Eine unübersichtliche Situation im Allmendinger Strafraum hatte das 2:2 zur Folge. Zunächst glaubte man an ein Allmendinger Eigentor, doch dann wurde Florian Beck als Torschütze genannt. Dieser Ausgleich beflügelte die Rißtissener Spieler und die Allmendinger zeigten Nerven. Bis zum Schlusspfiff der regulären Spielzeit passierte nichts mehr.

In der Verlängerung drückte Schiedsrichter Tobias Huthmacher bei einer elfmeterverdächtigen Situation vor dem Allmendinger Tor beide Augen zu. In der Folge war bei beiden Mannschaften Sand im Getriebe und es ergab sich auf keiner Seite eine klare Chance. Kurz vor Ende der 120 Minuten hatte der TSV Allmendingen noch eine Torchance.

Ein Elfmeterschießen wurde fällig. Der erste Allmendinger Schütze vergab. In der Folge trafen alle fünf Rißtissener Elfmeterschützen. dadurch bleibt der TSV Rißtissen in der Kreisliga A. Dagegen hat der TSV Allmendingen zum dritten Mal in einer Relegation verloren.

Während der Rißtissener Anhang und die Spieler jubelnd den Oberdischinger Sportplatz überfluteten, waren die Allmendinger enttäuscht. Sie hatten ihrem Gegner eine ausgeglichene Partie geliefert.