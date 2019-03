Zum Auftakt des 18. Spieltags der Fußball-Kreisliga A sind sich am Freitag der SV Oberdischingen und der FC Schelklingen/Alb gegenübergestanden.

SV Oberdischingen – FC Schelklingen/Alb 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Julian Albrecht (15., HE), 1:1 Timo Rothenbacher (67.), 1:2 Ralf Lang (75.), 2:2 Kim Knittel (80., direkter Freistoß). - Die Gastgeber zeigten eine starke kämpferische Leistung und der Tabellendritte kam nicht wie gewohnt zur Entfaltung. Als in der 15. Minute Marcel Kley der Ball an die Hand sprang, ergab der Strafstoß das 1:0. Der FC Alb ließ in der ersten Halbzeit einige gute Chancen aus und fand in Torhüter Dominik Rieger immer wieder seinen Meister. Erst in der 67. Minute glich Timo Rothenbacher aus. Unmittelbar danach hatte Oberdischingen Glück. Ralf Lang brachte die Gäste mit einem Schuss unter die Latte in Führung. Das 2:2, durch Kim Knittel erzielt, war letztlich ein gerechtes Ergebnis. Zumindest für zwei Tage hat der SVO einen Schritt nach vorn gemacht.