Polizei-Förderverein stellt Arbeit vor

Leichtathletin Alina Reh ist ebenso Mitglied, wie auch Ulms Ex-OB Ivo Gönner und auch neuerdings Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der Baden-Württemberg-CDU Manuel Hagel: Sie alle unterstützen durch ihre Mitgliedschaft im Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm, die bürgernahe Polizeiarbeit und sorgen dafür, dass vor allem die Zivilcourage von Menschen für die Sicherheit in der Region sowie die Pflege der Zusammenarbeit von Bevölkerung und Polizei weiter gestärkt wird. „Die Förderung der bürgernahen Polizeiarbeit wie auch die Behörden- und Organisationskultur der Polizei des Polizeipräsidiums Ulm ist eine Herzensangelegenheit des Vereins“, erklärte Oberdischingens Bürgermeister Friedrich Nägele, der zugleich Vorsitzender des Fördervereins ist.

Zahlreiche Förderbeispiele

Bei einem Treffen informierte sich der Polizeisprecher der CDU-Landtagsfraktion, Siegfried Lorek, zusammen mit Manuel Hagel beim Fördervereinsvorsitzenden Nägele über die Aufgaben des Fördervereins. Der Verein ist außerhalb der Polizei angesiedelt und fördert dementsprechend die Zivilcourage der Mitmenschen, aber auch die Pflege der Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Polizei. Förderbeispiele kann der Verein einige vorweisen: die Anerkennung praktizierter Zivilcourage, etwa durch jährliche Preisverleihung an engagierte Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung lokaler Vereine und Organisationen bei der Umsetzung von Sicherheitskonzepten, zum Beispiel durch Ausstattung der Jugendverkehrsschule und auch Veranstaltungen im Rahmen der Verkehrsunfall- oder Kriminalprävention, etwa durch Förderung des Landesverkehrssicherheitstags in Ulm.

Präsidium für mehr als 900 000 Einwohner zuständig

Die Polizei sorge rund um die Uhr für die Sicherheit und Ordnung sowie die Kriminalitätsbekämpfung in der Region, wurde beim Treffen festgehalten. „Sie steht sozusagen an vorderster Front im Kampf um die innere Sicherheit. Diese wichtige Aufgabe erfordert den Rückhalt in der Bevölkerung und darüber hinaus ein aktives Bürgerengagement“, heißt es aus dem Förderverein. Das Polizeipräsidium ist für 912 000 Einwohner verantwortlich, auf einer Fläche von 4156 Quadratkilometern, es umfasst zwölf Polizeireviere und 31 Polizeiposten.

Der Förderverein freut sich auf eine Beteiligung durch Mitgliedschaft, Spende oder finanziellen Unterstützung einzelner Projekte. Landtagsabgeordneter Hagel nutzte die Gelegenheit und unterstützt künftig die Arbeit des Fördervereins durch seine Mitgliedschaft.