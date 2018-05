Platz vier für Laichingens Jung-Lebensretter

Die Jugend-Rotkreuz-Gruppe des DRK-Ortsverbands Laichingen (JRK) hat am Samstag am Kreisentscheid in Oberdischingen teilgenommen. Über 70 Kinder und Jugendliche aus Munderkingen, Weidenstetten, Blaubeuren, Langenau, Schelklingen, Erbach, Ehingen und Laichingen traten in vier Altersklassen gegeneinander an.

Die Wettbewerbsaufgaben waren in verschiedene Bereiche gegliedert: Erste Hilfe/Realistische Unfalldarstellung, Rotkreuz-Wissen, Soziales Engagement, Sport/Spiel/Freizeit und Kreativaufgaben. Die aus neun Teilnehmern bestehende Laichinger Gruppe schlug sich wacker und konnte in der Gruppe II (zwischen 13 und 16) einen vierten Platz erkämpfen. Rosi Eigner, Schiedsrichterin des DRK Kreisverbands, meinte: „Schön zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen gemeinsam die Aufgaben und Probleme lösen. Der Lerneffekt ist enorm, die Erfahrungen der Teilnehmer nehmen erkennbar zu.“ Die Sieger der Gruppe II – die Gruppe aus Langenau – treten nun beim Landesentscheid gegen anderen Gruppen aus Baden-Württemberg an.