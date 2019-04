Osterkonzert reißt Besucher in Oberdischingen mit

Der Musikverein Oberdischingen freute sich am Sonntag über eine gefüllte Mehrzweckhalle, in der er seine drei Formationen zum traditionellen Osterkonzert aufspielen ließ. Nachdem es dieses Jahr einen neuen ersten Vorsitzenden und einen neuen Dirigenten gab, stand der Beitrag der Musikkapelle ganz im Zeichen von „Neu, New und Nova“.

Vorsitzender des Musikvereins Oberdischingen ist seit März Posaunist Clemens Guter. Er führte durch den Abend, und begrüßte unter den Gästen auch Bürgermeister Friedrich Nägele. Ehe die Musikkapelle erstmals unter dem neuen Dirigenten Andreas Glöckler auftreten durfte, waren die MiniBand und die Jugendkapelle gefragt.

Unter Leitung von Claudia Romer spielten die jüngeren Musiker des Vereins als MiniBand „Rhythm of the World“ von Markus Götz und „Indian River“ von Kees Vlak. Hier kamen Assoziationen von Prärie und Tipis auf, die im Kreis mit Öffnung nach Norden aufgestellt sind. Die im Stil der Native People geschlagenen Trommeln unterstrichen den Einfluss der indianischen Tradition. Als Zugabe durfte die Formation „Drum Stic“ vorstellen.

Die Gemeinschaftsjugendkapelle Oberdischingen/Öpfingen betrat sodann die Bühne, füllte sie aus, und wurde von Dirigent Lukas Andelfinger zum „Concerto D’Amore“ geführt, zum Konzert der Liebe von Jacob de Haan. Elemente aus Barock, Pop und Jazz begegneten sich hier, und die Tempiwechsel ließen das Stück besonders ansprechend rüberkommen. Von Steven Reineke folgte die „Goddess Of Fire“, die Göttin des Feuers. Lautstärke und Geschwindigkeit entwickelten sich hier nach oben, bis zum absoluten Höhepunkt der Begeisterung. Ein frisches Medley, rundete den jugendlichen Auftritt ab. „Exakte und schöne Darbietungen“, kommentierte Clemens Guter die Beiträge der Jugendkapelle.

Neuer Dirigent mit erstem Einsatz

Nach einer Pause kam der seit Januar amtierende neue Dirigent Andreas Glöckler aus Blaustein zu seinem ersten Konzerteinsatz als Dirigent der Musikkapelle Oberdischingen. Souverän und mit sichtlicher Freude betrat er lachend die Bühne, und führte seine Musiker durch sechs Stücke, die nicht zufällig das Thema „Neu“ in den Mittelpunkt rückten. Den Anfang machte der zeitgenössische österreichische Komponist Thomas Doss mit „Fanfare for a New Horizon“. In „Nova Vite“ von Kurt Gäble ging es um neues Leben und Zukunftsperspektiven. Im Wege des Wechsels der Taktarten stellte die Kapelle Sehnsucht, Beschränktheit, Lebenskampf und Lebensfreude dar. „The new Village“ von Kees Vlak erzählte die bewegte Geschichte eines Dorfes in Holland von der Gründung bis heute.

Clemens Guter, der von über 40 Proben und 20 Auftritten pro Jahr berichtete, ehrte Michael Unseld mit der Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft. Für 60 Jahre aktiven Musikerdaseins wurde der Tenorhornist und ehemalige Vereinsvorsitzende Heinz Gapp geehrt. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief des Landesverbands und des Kreisverbands. Guter ernannte seinen Vorgänger Thomas Wuchenauer, der elf Jahre lang Vorsitzender war, zum Ehrenmitglied. Viele Musiker wurden für das erfolgreiche Absolvieren des D1, D2 oder D3-Lehrgangs gelobt.

Im letzten Abschnitt des Abends folgte „Dawn of a New Day“ von James L. Swearingen. Der tschechische Komponist Antonin Dvorák hat nach einem dreijährigen USA-Aufenthalt „Antonin’s New World“ verfasst, das wurde gefolgt vom eleganten und schwungvollen Marsch „Neue Kameraden“ von Carl Teilke, arrangiert von Siegfried Rundel.

Vorsitzender Guter fand nach den sechs vorgetragenen Stücken am Abend, dass die Symbiose zwischen Dirigent und Musikern stimme. Der Neuaufbruch der Musikkapelle wurde gekrönt mit der Zugabe „New Age Rock“ und dem Betthupferl „Musikanten mit Herz“, einer traditionellen Polka.