Oberdischingen wundert sich über weniger Lärm

Eigentlich, so haben es die Gemeinderäte Oberdischingens und Bürgermeister Friedrich Nägele interpretiert, sieht es mit dem Lärm, den Oberdischingen betrifft, wie folgt aus: Seit der sogenannten Betroffenheitsanalyse aus dem Jahr 2012 hat der Verkehr entlang der Bundesstraße subjektiv zugenommen, mehr Schwerlast ist unterwegs und entsprechend lauter ist es für Anwohner, die in der Nähe zur B 311 wohnen. Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres sind nun die Lärmkarten 2017 abrufbar – und diese zeigen einen anderen Trend auf.

Ein Beispiel: Tagsüber sind durch Lärm, der 60 bis 65 Dezibel laut ist und einem Fernseher in Zimmerlautstärke entspricht, nach aktuellen Ergebnissen 21 Personen belastet, im gleichen Lärmbereich waren es vor sieben Jahren noch 39 Menschen. „Da muss man schon staunen und sich wundern“, sagte der Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vielleicht, so mutmaßt er, hänge es tatsächlich mit einem geringeren Rollwiderstand der moderneren Fahrzeuge zusammen – oder eben das Messverfahren sei zu hinterfragen.

Räte äußern Bedenken

Für reichlich Irritation sorgten die aktualisierten Zahlen auch im Gremium. Rat Reinhold Breitenmoser sagte verwundert: „Ich kann das nicht so recht glauben und frage mich, ob diese Ergebnisse später Auswirkungen haben, beispielsweise wenn man an die Querspange denkt.“ Durch den Neubau der Verbindungsstraße ist von zunehmendem Straßenverkehr und damit einer höheren Lärmimmissionen zu rechnen. Für den Fall eines womöglich späteren dreispurigen Ausbaus der B 311 müssten neue Erhebungen und gegebenenfalls Maßnahmen zum Lärmschutz vorgenommen werden.

Marius Hirsch warf bei der Präsentation der neuen Daten ein, dass für den Bebauungsplan „Oberdischingen Nord“ ja erst kürzlich ein Lärmgutachten erstellt worden sei. „Doch das greift wiederum auf die älteren Zahlen zu“, entgegnete Nägele. Josef Rapp fasste die Stimmung der Räte zusammen: „Man darf die Ergebnisse durchaus anzweifeln.“

Auf die Nachfrage, wie die Zahlen zustande kommen, verweist die Verwaltung auf die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), die die Lärmkarten auf ihrer Internetseite bereitstellt. Dort sind die Rechenmodell- und Ergebnisdaten abrufbar. Als Hinweis zur Belastungsstatistik ist dort hinterlegt, dass die Ermittlung der Lärmbelastung durch Umgebungslärm gemäß der „Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm erfolgt.“

Keine Maßnahmen erforderlich

Festzuhalten bleibe, so der Schultes, dass in der Lärmkartierung 2017 durchweg weniger Einwohner als noch vor wenigen Jahren durch Lärm belastet werden. An Hauptverkehrsstraßen wie der Bundesstraße hat sich die Zahl am Tag im Bereich 55 bis 60 Dezibel von 87 auf 49 reduziert, nachts sind es 33 satt 53 Personen. Interessant ist auch die geschätzte Zahl der von Lärm an solchen Straßen belasteten Flächen und Wohnungen: Auch hier ist ein deutlicher Rückgang auszumachen, von 1,3 Kilometer auf 0,8 sowie von 54 Wohnungen auf 28. „Wir werden nochmals nachhaken, uns über das Messverfahren informieren und hoffen auf Auskunft des LUBW“, sagte Nägele abschließend. Maßnahmen wie ein Beschluss seien nicht erforderlich. Weil Oberdischingen laut Plan eine Gemeinde mit „wenig Betroffenen“ ist, handelt es sich um einen vereinfachten Lärmaktionsplan. Mithilfe der Planungen sollen Städte und Gemeinden sowie deren Einwohner einen Überblick über den bestehenden Lärmpegel erhalten, um so bei Bedarf gezielt dagegen anzugehen sowie ruhige Gebiete weiterhin zu schützen.