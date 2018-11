Oberdischingen und Rißtissen trennen sich 1:1

In gutem Glauben, dass die Partie zwischen dem SV Oberdischingen und dem TSV Rißtissen zu einer echt spannenden Partie werden würde, hat die SZ das Derby als Topspiel des 16. Spieltages der Fußball-Kreisliga A1 ausgewählt. Doch dieses Spiel erfüllte die Kriterien eines Topspiels am Samstag bei Weitem nicht. Auch gab es keinen Sieger, die Partie endete 1:1.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen – TSV Rißtissen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Andreas Schiele (21.), Florian Beck (30.). - In der Anfangsphase des Spiels gingen die beiden Nachbarn noch mit dem erwarteten Elan zur Sache. Nach einem Eckball setzte sich Andreas Schiele im Rißtissener Strafraum durch und ließ dem TSV-Torhüter Tobias Kammerer keine Abwehrchance.

Nach dem Führungstreffer versuchten die Gastgeber nachzusetzen, doch die Gäste aus Rißtissen ließen nichts mehr zu. Im Gegenteil: Nach einer halben Stunde Spielzeit versenkte Florian Beck den Ball ins untere Toreck zum 1:1-Ausgleich für den TSV. In der Folge vermisste man von beiden Mannschaften ein ernsthaftes Bemühen um ein zweites Tor. Dieses Derby zeichnete zunächst die Spannung eines Nachbarschaftsduells nicht aus.

Der Gastgeber kam mit Elan aus der Halbzeitpause und schon in der 46. Minute flog ein gefährlicher Ball knapp über die Querlatte des Rißtissener Tores. In der Folge war auch im zweiten Durchgang von einem konzentrierten Aufbauspiel und von Drang zum Tor auf beiden Seiten wenig zu sehen. Nur selten mussten die Torhüter klären, meist blieb der Ball in den Abwehrreihen stecken. Auf beiden Seiten gab es Abspielfehler.

Letzten Endes waren sich die Zuschauer einig, dass in dieser Partie eigentlich keine Mannschaft einen Sieg verdient hatte. Oberdischingens Trainer Markus Schmid sagte: „Wir wollten gewinnen, aber letztlich können beide Mannschaften mit dem Unentschieden zufrieden sein. Am Sonntag davor hatten wir ein solches Spiel zu Hause noch verloren.“

Schiedsrichter Thomas Hofmann (Dornstadt) hatte mit der fairen Partie keine Probleme und leitete sicher.

Reserven: 0:3 (Wertung, der SVO hatte Spielermangel).