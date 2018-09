Oberdischingen senkt Schulden und gibt weniger aus

Oberdischingens Kämmerin Verena Amann hat während der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend die Jahresabschlussrechnungen des Gemeindehaushaltes sowie der Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ für das Jahr 2017 vorgestellt. Darüber hinaus wurden Arbeiten durch die Gemeinderäte vergeben.

Recht positive Zahlen konnte die Oberdischinger Kämmerin Verena Amann am Dienstagabend im Ratssaal vorlegen. Beanstandungen oder tiefgreifendere Anmerkungen aus den Reihen der Räte gab es nicht. „Der Verwaltungshaushalt 2017 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 3 757 199,61 Euro ab“, sagte Kämmerin Amann zu Beginn ihres Vortrages. Dies entspreche einer Differenz von plus 150 199,61 Euro gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz. Dem Vermögenshaushalt konnten rund 476 000 Euro zugeführt werden, ursprünglich waren hier nur 155 000 Euro geplant, was einer Mehrzuführung von rund 321 000 Euro entspricht. Diese enormen Mehreinnahmen begründete Amann mit wesentlich höheren Einnahmen bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen, auf die die Gemeinde nur bedingt Einfluss hat. Allein der Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer liege mit 1,25 Millionen Euro rund 103 000 Euro über dem Planansatz, teilte Amann mit.

Ausgaben noch nicht angefallen

„Der Vermögenshaushalt 2017 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 1 645 323,26 Euro ab. Bei einem Haushaltsansatz von 3 039 000 Euro entspricht das einer Differenz von minus 1 393 676,74 Euro“, sagte Verena Amann. Für mehrere 2017 veranschlagte Maßnahmen – insbesondere die Sanierung der Gebäude Schlossplatz acht und neun (Rathaus) sowie den Backbone-Ausbau – seien die Ausgaben noch nicht oder noch nicht in voller Höhe ausgefallen. „Entsprechend verhält es sich natürlich bei den Einnahmen und Zuschüssen“, so Amann: „Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 562 000 Euro wird wegen der höheren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und der nach 2018 verschobenen Ausgaben nicht notwendig.“ Es könnten sogar 364 067,68 Euro zugeführt werden, die damit die Rücklagen der Kommune auf eine gute Millionen Euro anwachsen lassen. Durch eine ordentliche Tilgung über rund 30 000 Euro konnte auch der Schuldenstand gesenkt werden. Aktuell laufen bei der Gemeinde Kredite in Höhe von rund einer halben Millionen Euro. „Das alles entspricht einer Verschuldung von 224 Euro je Einwohner“, so Amann.

Arbeiten werden vergeben

Desweiteren hat der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause Arbeiten in der Gemeinde vergeben. So wird in Zukunft die Fassade des Rathauses saniert. Dies geschieht in Einklang mit den Arbeiten am benachbarten Gebäude (Schlossplatz 8). Die Sanierungsarbeiten werden von der Firma Kölle aus Dellmensingen für 25 466 Euro brutto erbracht. Nebenan ist ebenfalls die Firma Kölle mit Fassadenarbeiten beauftragt, hier im Wert von 12 816,30 Euro. Im Zuge der Vergaben wurden auch die Arbeiten für die Erneuerung des Brückengeländers am Kanalweg vergeben. Hier wird die Firma Strazzeri aus Ringingen tätig und ein neues Geländer für den Preis von 10 859,94 Euro einbauen.