„Oberdischingen Nord“: 185 Bewerbungen für 36 Bauplätze

Die Gemeinde Oberdischingen hat die Vergabe der 36 Bauplätze im Gebiet „Oberdischingen Nord“ reibungslos über die Bühne gebracht. Ohne weitere Diskussion wurde das Verfahren in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats zur Kenntnis genommen. In der anschließenden nicht öffentlichen Sitzung stimmten die Räte der Zuteilung der Grundstücke an die 36 punktbesten Bewerber zu, teilte Bürgermeister Friedrich Nägele auf SZ-Nachfrage mit.

185 Bewerbungen

Insgesamt 185 Bewerbungen waren fristgerecht über die Online-Plattform „Baupilot“ eingegangen. Anhand der in den Vergaberichtlinien verankerten Kriterien erstellte die Verwaltung eine Rangliste. Die errungenen Punktzahlen auf den Plätzen 1 bis 36 reichten von 1075 bis 520. Bei Punktgleichheit entschied die höhere Punktzahl bei der Anzahl der Kinder, dann die höhere Punktzahl beim Wohnsitz und zum Schluss das Los. Letzteres wurde tatsächlich notwendig und erfolgte am 22. Dezember durch Pfarrer Martin Danner im Beisein von Bürgermeister Nägele, Hauptamtsleiterin Kerstin Scheible, Kämmerin Verena Amann und des ersten stellvertretenden Bürgermeisters Werner Kreitmeier, teilte die Verwaltung mit.

Vier Bewerber rücken nach

Alle 36 bestplatzierten Bewerber haben am 23. Dezember die Aufforderung erhalten, ihre Bauplatzpriorisierung bis zum 10. Januar über die Plattform „Baupilot“ vorzunehmen. In dieser Phase zog eine der zum Zuge gekommenen Kandidaten ihre Bewerbung zurück, im weiteren Verlauf taten dies laut Verwaltung drei weitere Bewerber, so dass vier Nachrücker in den Genuss eines Bauplatzes kommen.

„Wir haben natürlich das Verfahren in Öpfingen mit großem Interesse verfolgt“, sagte Friedrich Nägele in Bezug auf die Nachbargemeinde, in der ein nicht zum Zuge gekommener Bewerber mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Erfolg hatte und einen Bauplatz-Vergabestopp erwirkt hat. Beruhigt könne man zur Kenntnis nehmen, dass das Gericht keine Fehler im Verfahrensverlauf festgestellt habe, sondern inhaltliche Mängel in den Kriterien für die Punktevergabe. „Und hier unterscheiden wir uns in einigen Punkten von Öpfingen“, so Nägele.

Haushalt verabschiedet

Fast in Rekordzeit wurden die übrigen Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung erledigt. Einstimmig verabschiedet wurde der bereits in der vorangegangenen Sitzung ausführlich beratene Gemeindehaushalt 2021 (die SZ berichtete) samt Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abfallbeseitigung. Auch drei Spenden in Höhe von insgesamt fast 2000 Euro stimmte das Gremium geschlossen zu, ebenso der 16 500 Euro teuren Vergabe des Austauschs des defekten Durchflussmessers im Stauraumkanal Breiteweg.Außerdem bedankte sich der Bürgermeister mit Geschenkkörben bei den ausscheidenden, langjährigen Mitgliedern des Gutachterausschusses, Thomas Huber und Josef Rapp.