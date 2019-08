In einem Nachholspiel des ersten Spieltages der Fußball-Kreisliga A1 empfängt der SV Oberdischingen am Mittwoch, 28. August, die SG Griesingen. Anpfiff ist um 19 Uhr.

SV Oberdischingen – SG Griesingen (Mittwoch, 19 Uhr). - Der SV Oberdischingen will mit einem Punktgewinn in die neue Verbandsrunde starten. Allerdings hat die SG Griesingen in der Vorsaison zweimal gegen die Oberdischinger gewonnen und wird in der neuen Runde als Favorit auf die Meisterschaft gehandelt.