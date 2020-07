Nur leichte Verletzungen: Neunjährige rennt in Auto

Ein neunjähriges Mädchen ist am Dienstag in einen Unfall in Oberdischingen verwickelt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt sie beim Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen. Nach Erkenntnissen der Beamten stockte gegen 13.30 Uhr der Verkehr auf der Allee in beide Richtungen. Eine 43-Jährige war zu dieser Zeit mit einem Mercedes in Richtung Ortsmitte unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 63-Jährige, die verkehrsbedingt anhalten musste. Die Frau sah zwei Mädchen am rechten Straßenrand, die offensichtlich die Straße überqueren wollten. Sie erkannte, dass das gefährlich werden könnte und hupte, um die Kinder zu warnen.

Fahrerin reagiert auf Hinweis

Die sprangen trotzdem auf die Straße. Die Mercedes-Fahrerin hatte das Hupen gehört und deswegen schon gebremst, sagte die Frau später der Polizei. Als sie dann die Mädchen sah, bremste sie stark und wich nach rechts aus. Dennoch sprang die Neunjährige gegen die Fahrertür des Autos. Dabei erlitt das Mädchen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Mercedes entstand kein Sachschaden.