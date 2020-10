„Normales Singen“ weiterhin nicht möglich

Bei der Jahreshauptversammlung des Liederkranz Oberdischingen ist das Vorstandsteam einstimmig im Amt bestätigt worden. Bei den Berichten stand einem ereignisreichen Jahr 2019 das coronabedingt schwierige Jahr 2020 gegenüber.

Vorsitzender Erwin Berner stellte in seinem Rechenschaftsbericht die Situation und die Aktivitäten des Vereins vor. Derzeit hat der Liederkranz 31 Aktive, nämlich 20 Sängerinnen und 11 Sänger. Der Verein wird außerdem unterstützt von rund 70 passiven Mitgliedern. Geehrt werden in diesem Jahr Gudrun Rommel (seit 20 Jahren aktive Sängerin) und Walter Reisser (seit 50 Jahren dabei), die beide bei der Versammlung nicht anwesend waren und vom Vorsitzenden noch persönlich aufgesucht und beschenkt werden sollen.

Guter Probenbesuch

Im vergangenen Jahr hatte der Chor 37 Singstunden. Immer anwesend war Erika van Golden, nur einmal gefehlt hat Mina Schiedel. Insgesamt könne man bis auf einige wenige Ausnahmen mit dem durchschnittlichen Probenbesuch von 85 Prozent zufrieden sein.

Musikalisch standen im Jahr 2019 die Ostermesse, das Allerheiligensingen und die Weihnachtsmesse im Blickpunkt. Zusätzlich war der Liederkranz beim Seniorennachmittag aktiv. Der Ausflug führte ins Remstal. Beim Oberdischinger Vereinspokalschießen erreichte man den vierten Platz. Den Jahresabschluss feierte der Verein wie jedes Jahr im Schützenheim.

Viele Veranstaltungen abgesagt

Das Jahr 2020 begann mit einer Winterwanderung, es folgten der Theaternachmittag, eine Kappensitzung zur Fasnet und der Umzug des Vereins vom Mehrzweckraum ins Haus der Vereine. Am 4. und 11. März hatte man dort die ersten Singstunden, ehe die Corona-Pandemie sowohl den Übungsbetrieb als auch mehrere Veranstaltungen verhinderte, darunter die am 20. März geplante Jahreshauptversammlung, die Einweihung der neuen Vereinsunterkunft, die Ostermesse sowie ein großes Konzert zu Ehren des Chorverbandes in Öpfingen mit fünf Chören sowie die Teilnahme am geplanten Frühjahrskonzert in Dellmensingen.

Ein halbes Jahr ohne richtige Singstunde

„Wir haben seit sechs Monaten keine richtige Singstunde mehr. Trotzdem haben wir beschlossen, unsere Chorleiterin über diese Zeit weiter zu bezahlen“, teilte Berner mit. Statt der Singstunden bot Anara Schock dann mittwochs Stimmbildungen im Sängerheim, und für den Gesamtchor gab es dann wenigstens dreimal vor der Schule im Freien doch noch eine richtige Singstunde. Berner dankte der Chorleiterin für ihren Einsatz. Anara Schock selbst zeigte sich in ihrem Bericht angetan von der Leistung des Chores und der Bereitschaft, viel Freizeit zu investieren. Ebenso lobend äußerte sich Melanie Seitz als Leiterin des kleinen Chors, des Chörles, der als Ergänzung zum Liederkranz sehr gut ankomme.

Kassier Benno Droste trug einen ausgeglichen Haushalt vor und wurde von den Kassenprüfern für seine korrekte Arbeit gelobt.

Vorstand im Amt bestätigt

Bei den Wahlen wurde der bisherige Vorstand im Amt einstimmig bestätigt, also Erwin Berner als Vorsitzender, Pauline Braun als Stellvertreterin, Benno Droste als Kassierer und Gudrun Rommel als Schriftführerin. Als Beisitzer einstimmig gewählt wurden: Christoph Kolb, Christoph Schönle, Melanie Seitz, Christian Weiss und Thomas Zuckle.

Beim Blick nach vorne erläuterte der Vorsitzende die aktuelle Singstunden-Praxis „im Kleinen“, aufgeteilt nach Registern. So proben im Sängerheim der Tenor und Bass getrennt jeweils 45 Minuten lang, für Alt und Sopran werde man jeweils zwei Gruppen machen müssen, sofern alle kommen. Wenn alle Stimmen ihren Part einzeln gesungen haben, ist geplant, mit dem gesamten Chor in der Kirche, mit entsprechendem Abstand, vierstimmig zu singen. Das sei allerdings nur noch im Oktober und November möglich, denn ab Dezember plant die Kirche Mittwochabendmessen. Wie es dann weitergehe, müsse man klären. Aber es werde nicht einfach, weil viele Vereine in die Mehrzweckhalle drängen und es im Freien zu dunkel ist. „Weitere Planungen für ein normales Singen sind eigentlich nicht möglich. Waren bisher die Auflagen schon streng, so wird es bei steigenden Infektionen immer mehr Auflagen geben“, fürchtete Erwin Berner.

Selbst Konzert an Ostern ungewiss

Was die geplanten Veranstaltungen betrifft, so falle Singen auf dem Friedhof aus, ebenso der Familienabend, die Weihnachtsmesse und das Theater 2021. An ein Singen an Ostern glaube er noch nicht, von einem Konzert ganz zu schweigen. Kommendes Wochenende sammle der Verein Altmetall, am 3. Januar könne man die Winterwanderung machen und am 16. Januar werde Altpapier gesammelt. Am 5. März ist die Jahreshauptversammlung vorgesehen, weitere Altpapier- und Altmetallsammlungen sollen folgen.

Weiterhin sei man auf der Suche nach Mitsängerinnen und Mitsängern, sowohl für den Chor als auch fürs Chörle.