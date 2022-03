„Normales Singen“ war kaum möglich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Liederkranz Oberdischingen hat sich erstmals im neuen Sängerheim zur Hauptversammlung getroffen. Die Chorgemeinschaft besteht derzeit aus 27 aktive Sängern und 60 passiven Mitgliedern. Das Singen seit der letzten Versammlung am 2. Oktober war ein Sammelsurium von Registersingen, Vollchorsingen und gar keinem Singen. Der Versuch, in der Kirche mit Abstand zu singen, erwies sich als nicht optimal.

„Jetzt hatten wir fast zwei Jahre einen Chor, der seinen eigentlichen Auftrag nicht ausführen konnte. Trotzdem hat der Verein von seinen Sängerinnen und Sängern die Mitgliedsbeiträge in voller Höhe abgebucht“, erklärte der Vorsitzende Erwin Berner. Deshalb schlug er eine Beitragspause von ein bis zwei Jahren vor, dies sei in diesen Zeiten zulässig, das habe sowohl der Verband als auch das Finanzamt bestätigt. Nach dem beanstandungslosen Kassenbericht vor Kassier Benno Droste und den Berichten der Chorleiterin Anara Schock wurde der Vorstand entlastet.

Bei den Ehrungen wurden zwei Sängerinnen für jeweils 70 Jahre aktives Singen von Berner besonders hervorgehoben. Mata Roser und Mina Schiedel sind beide zum 1. Juni 1952 in den Chor eingetreten und sind seit dieser Zeit eine feste Größe im Liederkranz. Einfach nur singen sei ihr Credo. Sie standen und stehen jederzeit als Ratgeber den Jüngeren zur Seite. Als Anerkennung erhielten beide ein aktuelles Chorbild und ein Geschenk. Zudem gab es eine Urkunde des Deutschen Sängerbundes.

Christoph Schönle wurde für 25 Jahre Singen ausgezeichnet. Vom Chorverband Donau-Bussen gab es dafür die Ehrennadel des Verbandes. Marianne und Rudolf Volz, Jutta und Christian Weiß sowie Christiane und Gabriele Baumeister wurden für ihr ausdauerndes Engagement und zehn Jahre Singen geehrt.

In diesem Jahr soll bis Ostern in den Registern und nach den Osterferien wieder im Vollchor gesungen werden. Im Juli steht die Altpapier- und im Oktober die Altmetallsammlung an. Ferner will der Liederkranz nach neuen Sängern suchen. Es besteht die Hoffnung, in diesem Jahr auch wieder die Familienabende durchzuführen. Für die fleißigen Helfer, denen die Metzel-Suppe abhandengekommen ist, soll ein Helferessen organisiert werden. Anstatt der Winter- solle eine Frühlings/Sommerwanderung geplant werden.

Abschließend informierte der Vorsitzende des Verein noch darüber, dass auf dem Dachboden des Sängerheims noch alte DIAs gefunden wurden. Werner Kreitmaier wird diese fürs Museum sichten und einige interessante Bilder digitalisieren.