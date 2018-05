Niederländische Künstlerin zeigt Kunst für Pilger

Eine neue Skulpturenausstellung im Cursillo-Haus kann bis Ende September angeschaut werden. Am Sonntagnachmittag haben die Künstlerin Ria Bindels aus den Niederlanden und Hausleiterin Julia Kohler diese Ausstellung eröffnet. 60 Interessierte fanden sich bei strahlendem Sonnenschein zu der Vernissage im Garten ein, wo nach und nach mit kurzen Erklärungen die Skulpturen enthüllt wurden. Anschließend ging es zusammen in den Saal, wo zwei weitere Skulpturen stehen und das lustige Gemälde „Fisch auf Fahrrad“ hängt, versehen mit dem Spruch aus einem britischen Pub, den Bindels einmal besuchte, wonach eine Frau einen Mann so sehr braucht, wie ein Fisch ein Fahrrad.

Auf dem Weg zum Saal kamen die Besucher am Treppenhaus an der Skulptur „Tauch“ vorbei, die eine Frau beim Strecken des Oberkörpers zu den Füßen darstellt, und im Flur passierten die Interessierten das Gemälde „Pilger“, das Pilgerreisende speziell am Ende des Aufenthalts im Cursillo-Haus verabschieden soll, weil Gesicht und Wanderstab der Tür zugewandt sind, erklärte Ria Bindels, die selbst intensive Pilgerin ist und so einmal auf Oberdischingen und das Cursillo-Haus stieß.

Brasilianischen Speckstein, Alabaster, Serpentin, Mergelstein und auch blaues Glas verwendete die Niederländerin für ihre figürliche Kunst, die Namen trägt, wie Freiheit, Freunde, Panflöte. Die Panflöte ist aus Bambusrohren und blauem Glas gefertigt, drei Köpfe bilden die Freunde und ein geöffneter goldener Käfig mit davor sitzendem Vogel steht für die Freiheit. Bindels Malerei in Acryl auf Leinwand besticht durch die Aussage der Gemälde und die Kargheit der Darstellung. Kaufinteressenten melden sich bereits bei der Verkaufsausstellung, die aus etwa einem Dutzend Kunstwerken besteht.

Besucherin in Oberdischingen war die Niederländerin jetzt zum zehnten Mal und stellt hier zum zweiten Mal aus, weil sie sich zur Gewohnheit gemacht hat, Pilgerhäuser international immer wieder aufzusuchen, wo sie freundlich empfangen wurde. „Es gibt auch Häuser, wo kassiert und gestempelt wird, aber kein weiteres Interesse am Pilger besteht“, sagte sie auf Nachfrage. Ende September wird die mit holländischer Fröhlichkeit und Offenheit ausgestattete Ria Bindels zu einem eintägigen Bildhauerkurs und zum Abbau der Ausstellung wieder nach Oberdischingen kommen. Zum Bildhauerkurs bringt sie Mergelsteine mit. Anmeldungen zu dem im Jahresprogramm aufgeführten Kurs sind im Cursillo-Haus möglich. Bis dahin wird die Künstlerin, Joga- und Qigong-Lehrerin Ria Bindels auch auf einer ihr neuen Route des Jakobswegs in Spanien als Pilgerin unterwegs sein. Sie fungiert teilweise auch als Leiterin von Pilgerreisen, um Einzelpersonen, insbesondere Frauen, das Erlebnis sicher in einer Gruppe zu ermöglichen.