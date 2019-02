Narren erobern die Straßen von Oberdischingen

Bei strahlend blauem Himmel und sonnigem Fasnetswetter haben nicht nur mehr als 3000 Narren und närrische Musiker, sondern auch jede Menge Zuschauer die Gelegenheit genutzt, in „Klein-Paris“ einen tollen Narrentag und den bereits 54. Umzug der Narrengesellschaft Oberdischingen zu erleben. Traditionell angeführt von den „Treichlern und Geiselschlöpfern“ aus der Schweiz, die sich selbst „CDU – Club der Ungeküssten“ nennen, zogen 88 Narrengruppen durch die Oberdischinger Straßen.

Gefangen – zumindest für wenige Minuten. (Foto: SZ- khb)

Närrisch nobel ließen die gastgebenden Narren 16 Gastvereinen den Vortritt, bevor der Oberdischinger Musikverein und lautstarke „Malefiz“-Rufe die heimische Mutter-Kind-Gruppe und den Narrensamen der Gastgeber ankündigten. Natürlich kümmerte sich der „Malefizschenk“ höchstpersönlich um die kleinen Schlossgeister, Malefiz-Weiber und Gauner im Umzug. Aus der Region grüßten in der Umzugsspitze die Brugga-Goischdr aus Dettingen, Spittlnarren aus Munderkingen und Höllahexa aus Ehingen die Zuschauer und zwischen den Maskengruppen fuhr die „Beat Karra Band“ auf ihrem Wagen mit, um die Zuschauer mit Livemusik zu versorgen.

Auch das Spiel mit den Zuschauern ist wichtig. (Foto: SZ- khb)

Aber auch sonst fehlten närrische Kapellen nicht im Umzug. So unterstützten die Musikkapellen aus Kirchbierlingen und Öpfingen die ausgelassenen Narren genauso wie Spielmannszüge, Schalmeiengruppen, Fanfarenzüge, die Hexenkapelle der Kirchener Bürgeleshexen und die Zigeunerkapelle aus Allmendingen. Im bunten Gaudiwurm reihten sich Hungerhexa „von dr Alb ra“, Krähaweiber, Dalabudel, Seeschrättela und Wasaschomberler hintereinander. Und während die Schnecken aus Lauterach mit ihren Karbatschen knallten, stapelten sich meist Hexen zu waghalsigen Pyramiden.

Wie in jedem Jahr waren die Narren aus der hiesigen Region stark vertreten. Da gaben das Bergermer Galgamale, Rißtal-Germanen, Riaddeiffl, Fetzasprenger, Nesselweiber, Tschembala, Deichuschla und Babelesbuaba ihre närrische Visitenkarte ab. Mit „Häfele Hoi“ kündigten sich die Schelklinger Narren an, aus Schmiechen kamen Burrenhexen, Erbach und seine Teilorte wurden von Rauhriedweibla, Wassergeistern, Moikäfer, Spulerweibla, Hetzhexa und den Schlösslepfeifern vertreten. Und aus dem Winkel gaben sich Wenk’l-Fratza und Gausweiber die närrische Ehre in „Klein-Paris“.

Zwischen den in der Region bekannten Narrenfiguren, waren beim Oberdischinger Umzug wie immer Narren zu entdecken, die bei hiesigen Umzügen eher selten zu erleben sind. So präsentierte die Breithutgilde aus Gosbach ihre Kopfbedeckungen, trieben Schrendl-Weiber aus Bronnen, Feuerhexen aus Tomerdingen und die „rote Näh’re“ aus Braunenweiler mit den Zuschauern ihren Schabernack. Als der bunte Narrenwurm vorbeigezogen war, war der Oberdischinger Narrentag aber noch längst nicht zuende. Dank des schönen Wetters konnte in den Zelten, Vereinsheimen, Gasthäusern und auf Oberdischingens Straßen ausgiebig gefeiert werden.