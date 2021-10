Nägele bleibt einziger Kandidat

Amtsinhaber Fritz Nägele bleibt der einziger Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Oberdischingen am 7. November. Das wurde vom Wahlausschuss am Dienstagabend festgestellt. Nägele hatte seine erneute Kandidatur bereits im März dieses Jahres dem Gemeinderat mitgeteilt. Schon im März hat Nägele für weitere acht Jahre eine lange To-Do-Liste geschrieben.

Spannung gestiegen

„In den vergangenen Tagen ist die Spannung in mir doch etwas gestiegen. Deshalb habe ich mich über die Nachricht sehr gefreut“, sagte der Amtsinhaber auf SZ-Anfrage. Er wertet die Tatsache, dass es keinen Gegenkandidaten gibt, „auch als positiven Hinweis auf das in den vergangenen Jahren Geleistete.“ Darauf blicke er mit Dankbarkeit zurück, zugleich spüre er Vorfreude auf die kommende Zeit: „Die begonnenen Prozesse möchte ich sehr gerne weiter gestalten.“ Für den Wahltag selbst hofft er auf eine hohe Wahlbeteiligung und ein gutes Ergebnis. Auch wenn er einziger Bewerber ist, soll es eine öffentliche Kandidatenvorstellung geben, bei der Nägele sowohl zurückblicken als auch seine Vorstellungen für die Zukunft erläutern möchte. Über die Veranstaltung muss aber noch der Gemeinderat entscheiden.