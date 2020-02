Närrisches Treiben in „Klein-Paris“

Das sonnig Fasnetswetter haben am Sonntag nicht nur rund 3500 Narren und närrische Musiker, sondern auch jede Menge Zuschauer genutzt, um in „Klein-Paris“ einen tollen Tag zu erleben und Oberdischingen in ein pulsierendes Narrennest zu verwandeln. In 98 bunten Gruppen formierten sich die Narren, um im 55. Oberdischinger Fasnetsumzug der gastgebenden Narrengesellschaft die Ehre zu geben.

Traditionell wurde der Gaudiwurm angeführt von den „Treichlern und Geiselschlöpfern“ aus der Schweiz, die sich selbst „CDU – Club der Ungeküssten“ nennen. Und wie immer ließen die Gastgeber, närrisch nobel, 20 Gastvereinen den Vortritt, bevor der Oberdischinger Musikverein und lautstarke „Malefiz“-Rufe die heimische Mutter-Kind-Gruppe und den Narrensamen der Gastgeber ankündigten. Natürlich kümmerte sich der „Malefizschenk“ höchstpersönlich wieder um die kleinen Schlossgeister, Malefiz-Weiber, Henkertrommler und Gauner im Umzug.

Im ersten Umzugsdrittel zogen auch die Narren aus dem Faschingsverein in Dischingen auf der Ostalb mit ihren Geistern, ihrem Fanfarenzug, dem Prinzenpaar „Miri und Tobi“ sowie zwei Garden an den Zuschauern vorbei. Aus der hiesigen Region grüßten in der Umzugsspitze die Unterstadioner Gausweiber, die Oberstadioner Schlossberg-Hexen, Babeles-Buaba aus Rottenacker, Schnecken und Wolfstalbären aus Lauterach und im Gefolge des Hokama die Schopboale, Büttel und Altlachahexa aus Untermarchtal. Zwischen den Maskengruppen fuhr die „Beat Karra Band“ auf ihrem Wagen mit, um die Zuschauer mit Livemusik zu versorgen.

Aber auch sonst fehlten närrische Kapellen nicht im Umzug. So unterstützten die Musikkapellen aus Kirchbierlingen und Öpfingen die ausgelassenen Narren genauso wie die Schlösslespfeifer aus Erbach, die Burggrafengilde-Brassband oder die Hexenkapelle der Kirchener Bürgeleshexen. Aus der großen Kreisstadt reiste die Narrenzunft „Spritzenmuck“ mit großem Gefolge der Büttel, Kügele, Muckenspritzer, Dämonen, Wilden Weibern, Krettenweiber und der Matekapelle an. Und aus den Ehingen und seinen Teilorten kamen Brugga-Goischdr, Höllgraba-Hexa, Hölla-Hexa, Eschengeister, Tschmbala, Nesselweiber, Bürgeleshexa und das Bergemer Galgamale. Aus Öpfingen kamen Donauratzen und Wallentalhexen, aus Griesingen Bärenjäger und Druden, aus Emerkingen Fetzasprenger und aus Ersingen Wassergesieter und Raugriedweibla. Die Narrenzünfte aus Ringingen und Erbach gaben sich genauso die Narrenehre wie Burrenhexen aus Schmiechen. Und mit „Häfele Hoi“ grüßten die Narren aus Schelklingen das närrische Publikum in Oberdischingen.

Zwischen den in der Region bekannten Narrenfiguren waren beim 55. Fasnetsumzug durch Klein-Paris auch wieder Narren zu entdecken, die bei hiesigen Umzügen eher selten zu erleben sind. So präsentierte die Breithutgilde aus Gosbach ihre Kopfbedeckungen, trieben Fell-Lädsche aus Marbach, Holzstöckler aus Staig, Donauhexen aus Sigmaringendorf und die „rote Näh’re“ aus Braunenweiler mit den Zuschauern ihren Schabernack. Als der bunte Narrenwurm vorbeigezogen war, war der Oberdischinger Narrentag aber noch längst nicht zu Ende. Obwohl der eigens vorbereitete Ochs am Spieß bereits vor dem Umzug fast aufgegessen war, wurde in den Zelten, Vereinsheimen, Gasthäusern und auf Oberdischingens Straßen ausgiebig gefeiert werden.