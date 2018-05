MV Oberdischingen feiert 175-jähriges Bestehen

Zu seinem 175-jährigen Bestehen hat der Oberdischinger Musikverein einen geselligen Festabend am Samstag in der Mehrzweckhalle in Oberdischingen veranstaltet. Der Jubiläumsverein unterhielt die Gäste mit traditioneller Blasmusik am Anfang und wurde später vom Musikverein Stadtkapelle Erbach abgelöst.

Thomas Wuchenauer, Musikvereinsvorsitzender, begrüßte Musikerfreunde und Gäste aus den Musikvereinen Rißtissen, Öpfingen und Ersingen, die alle in ihrer jeweiligen Tracht zum Festabend erschienen. Der kurzweilige Abend bei Essen, Trinken und natürlich Musik sollte gleichzeitig Gelegenheit bieten, in die Chronik des Musikvereins Oberdischingen einzutauchen, so Wuchenauer. 70 große Seiten zeigten die Anfänge des Vereins bis hin zur heutigen Aufstellung mit Bildern und informativen Texten.

Wichtig sei es, auf Details in der Dokumentation zu achten, denn beim Rätsel-Gewinnspiel mit der Frage „Wer spielte gleichzeitig auf vier Trompeten?“ gab es Sachpreise von der Raiffeisenbank Ehingen/Hochsträß und der Bergbrauerei zu gewinnen, teilte Wuchenauer mit. Zudem gab es einen halbstündigen Film im Stuhllager zu sehen. Rund 1200 Dias wurden dazu digitalisiert und kleinere Filme zusammengeschnitten. Wuchenauer und Werner Kreitmeier vom Museumsverein stellten die Zeitreise durch „175 Jahre Musikgeschichte“ gemeinsam vor und fragten nach Sponsoren für einen Buchdruck der Chronik, denn das Material schien nicht enden zu wollen.

Die Überraschung des Abends war die Uraufführung des neu arrangierten Oberdischinger Heimatliedes „Klein Paris“. Dirigent Markus Osmakowski kannte den Komponisten Franz Watz schon lange und brachte diesen dazu, eine Polka aus dem Heimatlied zu formen. Diese spendierte Osmakowski dann schließlich dem Musikverein. Gemeinsam mit dem Liederkranz Oberdischingen trugen die Musiker die Polka am Festabend vor. Die Gäste konnten mit Hilfe der ausliegenden Liedtexte mitsingen. Der Liederkranz überreichte dem Jubiläumsverein einen Wimpel mit Glückwünschen für die Vereinsfahne.

Oberdischingens Bürgermeister Friedrich Nägele bewunderte in seiner Festrede den Mut der Musikvereinsgründer. Im Jahre 1843, eine Zeit der Massenarmut, gründeten musikalische Gleichgesinnte den Musikverein. Deren Leben könne man nicht mit dem heutigen vergleichen und doch sei die Grundaufgabe eines Vereines unverändert, so Nägele. „Vereine prägen das Gemeindeleben mit und haben es schon immer geprägt“, erklärte Nägele. Bei Spanferkel mit Kartoffelsalat, Wurstsalat und Käseteller ließen es sich die Gäste gutgehen und verbrachten einen geselligen und musikalischen Abend in Oberdischingen.