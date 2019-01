Der Museumsverein Oberdischingen hat 2019 wieder einiges vor und hat sich einen Vier-Jahres-Ausgabenplan gegeben. 61 000 Euro sollen investiert werden. Allerdings fehlt noch die geeignete Räumlichkeit, um ein Museum einzurichten. Zur Lagerung darf vorerst ein Klassenzimmer genutzt werden, um den Museumsvereinsvorsitzenden Werner Kreitmeier zu entlasten, der privat keine Kapazitäten mehr hat für Besitztümer, Schenkungen und Leihgaben.

Neue Exponate in der Sammlung

Neueste Schenkungen sind Unterlagen über die Wallfahrt in Oberdischingen, Lexika, ein Modekatalog von 1870, Verbrecherbeschreibungen aus den Jahren 1849 bis 1859, Gerätschaften aller Art und vom nicht mehr existierenden Velde-Hof ein Gemälde, das eine 95-jährige Schwaikheimerin übergab, weil es die Nachkommen ohne Bezug zu Oberdischingen nicht zu schätzen wüssten.

Es war ein ergreifender Vortrag, aber nichts für schwache Nerven. Werner Kreitmeier, Museumsvereinsvorsitzender

Die größten Ausgabeposten in der vierjährigen Finanzplanung sind die Anschaffung eines Szenebildes der „Schwarzen Lies“ im Gefängnis, das mit 20 000 Euro veranschlagt ist, und einer sprechenden Malefizschenk-Puppe, wofür 16 000 Euro eingeplant sind. Außerdem sollen mehrminütige Filme erstellt werden, die den Überfall, das Verhör und den letzten Abend im Gefängnis mit der Fahrt zur Hinrichtungsstätte sowie das Zuschauervolk zeigen. Die Filme werden ebenfalls mit jeweils mehreren tausend Euro zu Buche schlagen.

Vortrag über Hexen geplant

Kreitmeier kündigte an, dass im Herbst ein Vortrag über Hexenprozesse der Region stattfinden wird. Diese Absprache wurde mit dem Referenten getroffen, der im November über die Ulmer Strafpraxis im Mittelalter – dem Hängen und Rädern – gesprochen hatte. „Es war ein ergreifender Vortrag, aber nichts für schwache Nerven“, räumte Kreitmeier ein. In einem Vortrag im September war über die eingelagerten schwarzen Engel berichtet worden, die einst am Altar angebracht waren. Der Museumsverein bot den Pflegeheimbewohnern drei Filmvorführungen und möchte am 6. Februar schon die nächste Vorführung starten.

Egal ob Ölgemälde bekannter Diebe, liegend etwa die „Schwarze Lies“, historische Texte und Bilder: Werner Kreitmeier hat eine reichhaltige Sammlung Oberdischinger Ortsgeschichte. (Foto: Sven Koukal)

Zur Einweihung des Schlossplatz 8 möchte der Verein eine Dokumentation über die Renovierungsarbeiten beisteuern. Über mehrere Tage soll die Ausstellung über das 175-jährige Bestehen des Musikvereins wiederholt werden, die im Vorjahr zum schwach besuchten Festabend in der Halle gezeigt wurde. Musikvereinschef Thomas Wuchenauer bedankte sich in der Hauptversammlung für die 20 laufende Meter umfassende „Zeitreise durch 175 Jahre Musikgeschichte in Oberdischingen“ mit einer Spende an den Museumsverein.

Als neues Dokumentationsprojekt fasst Werner Kreitmeier heuer für den Tag des offenen Denkmals Anfang September das Kraftwerk Öpfingen ins Auge. Er plant eine Fotoausstellung im Rathaussaal und hofft auf die Unterstützung der SWU, um eine Busverbindung zum Denkmal anbieten zu können.

Neues Buch über Schützengilde

Ein neues Buchprojekt bestimmt auch 2019 wieder die Arbeit des Museumsvereins. „60 Jahre Schützengilde Oberdischingen“ werden behandelt. Die Geschichte des Schießens, verriet Kreitmeier, reicht in Wirklichkeit bis in das Jahr 1855 zurück, weshalb es sehr viel zu berichten gebe. Ein Oberdischinger habe 1860 sogar an einem Freischießen in Köln teilgenommen, was etwas heißen will, weil die Bahnlinie nach Stuttgart erst zehn Jahre bestand und die Fahrt allein dorthin schon vier Stunden gedauert habe. Der Oberdischinger Museumsverein ist nun im Besitz eines Gemäldes des Malefizschenks, das Werner Kreitmeier zur Hauptversammlung im Haus Maria Königin präsentierte. Der Vereinsvorsitzende hatte nach mehrmaligem Nachfragen bei den Besitzern des Originals auf Schloss Kronburg bei Memmingen doch die Antwort zur Größe erhalten, um die Kopie originalgetreu malen lassen zu können.

Werner Kreitmeier (links) leitet mit seinem Vorstandsteam eine weitere Amtszeit die Geschicke des Oberdischinger Museumsvereins. (Foto: sz- Somm)

In den Verein wurden drei neue Mitglieder aufgenommen, wodurch er jetzt 334 Mitglieder (zehn Schüler, 75 Einzelmitglieder und 249 Familien) hat. 7000 Euro an Jahresgewinn wurden vom Kassierer Marco Faßnacht vermeldet. Wolfgang Frey und Helmut Kicherer wurden als Kassenprüfer bestätigt. Bürgermeister Friedrich Nägele lobte die Vereinsarbeit, die auch den kommenden Generationen diene. Die Hauptversammlung sei stets wie Weihnachten, weil immer ein „Überraschungspäckle“ ausgepackt werde, sagte Nägele.

Als Marie Antoinette durch Oberdischingen ritt

Im Anschluss an die Hauptversammlung berichtete Werner Kreitmeier im sehr gut besuchten Saal über den Brautzug von Erzherzogin Maria Antonia im Jahr 1770 von Wien nach Paris, die als Marie Antoinette und Opfer der Guillotine Berühmtheit erlangte. Der Brautzug führte von Ulm über Oberdischingen nach Obermarchtal zur Übernachtung. Zum Brautzug gehörten 247 Personen, die sich auf 21 sechsspännige Prachtwagen und weitere Kutschen verteilten. Die Häuser in Oberdischingen mussten geweißelt werden, ansonsten drohten fünf Pfennig Strafe. 1810 führte ein weniger spektakulärer Brautzug über die gleiche Route, um Napoleon Bonaparte seine zweite Ehefrau zuzuführen, erklärte Werner Kreitmeier den Zuhörern.