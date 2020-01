„Käppele“ wieder eröffnet: Pfarrer John Kennedy erntet viel Beifall

Mit einem Gottesdienst ist am Sonntag nach sieben Monaten Renovierung die Dreifaltigkeitskapelle in Oberdischingen wieder in Dienst gestellt worden. Zugleich verabschiedeten die Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheit Pfarrer John Kennedy, der nach sechswöchigem Wirken wieder in seine Heimat Ghana zurückkehrt.

Das vom Grafen Marquart Willibald Anton Schenk von Castell 1713 eingeweihte und 1795 erweiterte barocke Oberdischinger „Käppele“ wurde wegen Feuchtigkeitsproblemen mit neuer Elektrik, neuer Heizung und Lüftung sowie neuem Gestühlsboden ausgestattet (die SZ berichtete).

Nach dem letztjährigen Dreifaltigkeitsfest hat die Renovierung begonnen. 20 ehrenamtliche Helfer haben in rund 250 Stunden den Putz weggeschlagen und den Gestühlsboden unter den Kirchenbänken entfernt. Vor drei Jahren hatte ein Schmorbrand im Stromverteilerkasten die Notwendigkeit des Austauschs der Elektrik aufgezeigt. Durch die jetzt eingebauten LED-Lampen erstrahlt die Kapelle von nun an in neuem Licht. Sie kann bis auf weiteres genutzt werden, ehe nach einigen Jahren der Trocknung ein neuer Innenputz angebracht wird.

Pfarradministrator Otto Glökler nannte das „Käppele“, das keinen vollendeten Kirchturm aufweist, einen Ort der persönlichen Stärkung im Glauben. Er predigte über das Land östlich des Jordans, das Matthäus in seinem Evangelium als heidnisches Galiläa bezeichnet und dem im Buch Jesaja 732 vor Christus bereits Frieden versprochen wurde – Friede, der bis heute dort nicht eingekehrt ist.

Mitgestaltet hat den Festgottesdienst Pfarrer John Kennedy aus Ghana, der seit dem 13. Dezember in der Kirchengemeinde beziehungsweise der Seelsorgeeinheit Donau-Riß gearbeitet hat, die vergangenes Jahr durch den plötzlichen Tod von Pfarrer Harald Talgner getroffen wurde. Pfarradministrator Otto Glökler verabschiedete Pfarrer John, der in seine Heimat zurückkehrt, aber vom 1. bis 29. Juni wiederkehren wird.

Glökler dankte ihm für seine Arbeit und sagte: „Pfarrer John erhält die heutige Kollekte zur Unterstützung des Baus eines Diagnostikzentrums in seiner Heimat.“ Unter großem Beifall der zahlreich erschienenen Gottesdienstbesucher wurde Pfarrer John verabschiedet. Dieser zitierte den emeritierten Papst Benedikt mit den Worten: „Wer glaubt, ist nicht allein.“ Auch den Dankesworten von Pfarrer John folgte großer Beifall.