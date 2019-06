Käppele in Oberdischingen erhält Spende für Renovierung

Einen symbolischen Scheck auf den Betrag von 1200 Euro hat Paul Glökler, der Vorsitzende der Schelklinger Karl-und-Maria-Maier-Stiftung, am Sonntag nach dem Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskapelle an Pfarrer Harald Talgner übergeben. Das Geld ist zur Innenrenovierung der kleinen Kirche bestimmt.

1713 wurde die erste Kapelle eingeweiht

Trinitatis ist ein Fest im Kirchenjahr, das in der Westkirche am ersten Sonntag nach Pfingsten zur Erinnerung an die Dreieinigkeit Gottes begangen wird. Ihr ist in Oberdischingen die Schenk-Castell'schen Gruftkirche am südwestlichen Ortsrand geweiht. Hierher ziehen Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Oberdischingen alljährlich am Dreifaltigkeitssonntag in Prozession und erinnern mit einem feierlichen Hochamt daran, dass es sich um eine Wallfahrtskapelle handelt. Ihr Ursprung liegt angeblich darin, dass im Jahr 1675 dem Oberdischinger Bauern Christian Stetter träumte, er solle hier auf dem Kapellenberg einen Bildstock zur „allerheiligsten Dreifaltigkeit“ errichten und daraus werde eine große Wallfahrt entstehen. Bald kamen viele Menschen zum Gebet und in allerlei Nöten hierher, und im Jahre 1713 wurde die erste Kapelle eingeweiht, die später zum jetzigen Bau erweitert wurde. Sie ist eine von etlichen in der Barockzeit zur Förderung des Wallfahrens außerhalb von Ortschaften errichteten Andachtsstätten. Von deren Besuch versprach man sich Hilfe in vielerlei Nöten.

Um die Kapelle in ihrer barocken Schönheit zu erhalten, bedarf es immer wieder finanzieller Aufwendungen. Zur Zeit bereitet nach Aussage von Pfarrer Harald Talgner die Innenrenovation Probleme. 200 000 Euro sind für die Erneuerung der schadhaften Elektrik veranschlagt (wir berichteten). Die dafür gebildeten Rücklagen der Kirchengemeinde reichen nicht aus. Geld aus dem Ausgleichsstock steht nicht zur Verfügung.

Spende willkommen

Dass jetzt die Karl-und-Maria-Maier-Stiftung in Schelklingen mit 1200 Euro für die Beschaffung einer leistungsfähigeren Tonverstärkungsanlage einsprang, ist nach Auskunft des Stiftungsvorsitzenden Paul Glökler der Oberdischinger Kirchengemeinderätin Gisela Bronner zu verdanken. Sie ist eine Nichte des Stifterehepaares und hat die dem Stiftungszweck entsprechende Spende angeregt. Die Notwendigkeit der Renovierung der elektrischen Installation leuchtet bei genauerem Hinsehen von selbst ein. Schäbig wirken die Lampenabdeckungen unterhalb der Seitenemporen. Unter der Mittelempore hängt eine Glühbirne an den Leitungsdrähten von der Decke. „Der Geist Gottes schenkt Sternstunden menschlicher Begegnungen“, hatte Pfarrer Harald Talgner in der Predigt gesagt. Die Spendenübergabe war eine solche.