Jugendrotkreuzgruppen zeigen beim Kreisentscheid ihr Können

75 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben beim diesjährigen Jugendrotkreuz-Kreisentscheid ihr fleißig erlerntes Können unter Beweis gestellt. Der Vergleichswettkampf fand am vergangenen Wochenende in Oberdischingen statt.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden verschiedene Fähigkeiten der Teilnehmer theoretisch oder praktisch erprüft. Geleitet wurde der Wettbewerb von Stefan Gerstenberger und Natascha Kohn. Sinn des Wettbewerbs ist es, dass die Jugend ihr Können unter Beweis stellt und sich untereinander messen kann. Außerdem durften die Sieger aus den jeweiligen Altersgruppen bei dem Landesentscheid antreten. Dort können sie sich mit weiteren Gruppen aus ganz Baden-Württemberg messen.

Beim Oberdischinger Kreisentscheid waren verschiedene Wettbewerbsaufgaben in verschiedene Bereiche gegliedert. Im Bereich „Erste Hilfe und realistische Unfalldarstellung“ mussten die Teilnehmer eine Kombination aus einer Erste-Hilfe-Gruppenaufgabe und einer Notfalldarstellung lösen. Im zweiten Bereich „Rotkreuz-Wissen“ wurden den Teilnehmern Fragen aus den satzungsgemäßen und sozialen Aufgaben des Roten Kreuzes sowie des Jugendrotkreuzes gestellt. Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr war im Bereich „Sport, Spiel, Freizeit“ gefragt. Besonders wichtig war hier die enge Zusammenarbeit innerhalb der Teams. Im Bereich „Soziales Engagement“ bekamen die Jugendlichen lebensnahe Aufgaben aus ihrem bekannten Umfeld. Auch eine Kreativaufgabe gehörte zu den verschiedenen Bereichen. Für jeden einzelnen erwähnten Bereich konnten maximal 200 Punkte der Gesamtpunktzahl erreicht werden.

Insgesamt zehn Jugendgruppen hatten an dem Jugendrotkreuz-Kreisentscheid 2018 teilgenommen. In der Stufe „Bambini“, Kinder zwischen sechs und neun Jahren, nahm Munderkingen erfolgreich teil und belegte den ersten Platz. In der ersten Stufe, Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren, nahm Weidenstetten/Beimerstetten teil und erreichte den ersten Platz. Jugendliche zwischen 13 und 16 aus Blaubeuren, Langenau, Munderkingen und Laichingen konnten sich in der zweiten Stufe behaupten. Der erste Platz wurde von Langenau belegt, dicht gefolgt von Munderkingen auf dem zweiten Platz sowie Blaubeuren auf dem dritten und Laichingen auf dem vierten Platz.

Zu guter Letzt zeigten auch Blaustein, Schelklingen, Erbach und Ehingen in der dritten Stufe, im Alter zwischen 17 und 27 Jahren, ihr Können. Den ersten Platz konnte Ehingen für sich ergattern. Ebenso dicht folgten auch in dieser Stufe Blaustein auf dem zweiten Platz, Erbach auf dem dritten Platz und Schelklingen auf dem vierten Platz.