Jahreshauptversammlung der DLRG-Jugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jugendleiterin Chantal Simeth begrüßte am 12. März in der DLRG-Station in Ersingen die Mitglieder und bedankte sich bei allen Mitwirkenden und Helfern der Jugendaktionen in 2021. Leider zog sich Corona auch durch das Jahr 2021, sodass das traditionelle Anbaden am Ostermontag leider abgesagt werden musste. Dennoch fanden unter Coronabedingungen ein Anbaden in kleinen Gruppen von zwei bis drei Personen versetzt statt.

Zum Ausgleich der ausgefallen Jugendaktionen fand Ende April/Anfang Mai 2021 die sogenannte QR-Code Rallye. Bei dieser Rallye konnten Kinder, auch nicht DLRG Mitglieder, über drei Wochen teilnehmen und Fragen über die DLRG beantworten. Das richtige Lösungswort lautete ,,Zusammenhalt“. Am Ende bekam jeder Teilnehmer ein kleines Geschenkepaket mit Tauchspielzeug.

Weiter im Jahr ging es mit dem alljährlichen Ferienprogramm im August. Insgesamt waren 23 Kinder angemeldet. Aufgeteilt in drei Gruppen auf vier Stationen, je 45 Minuten, konnten sie viel neues über die DLRG kennenlernen: Es gab die Erste Hilfe Station, die Funkgeräte-Station, die dritte Station befasste sich mit den Rettungsgeräten und an der letzten Station lernte man etwas über die Einsatzfahrzeug.

Im September 2021 konnte endlich die lang ersehnte Actionhütte in Imst nachgeholt werden. Mit Canyoning und Rafting war das Wochenende sehr actionreich und es hat allen Teilnehmern Spaß gemacht.

Die Jugendjahreshauptversammlung von 2020 wurde in 2021 nachgeholt. Im Oktober fand die alljährliche, traditionelle Oktober-Wanderung statt. Ziel war der 1791 m hohe Himmelschrofen im Allgäu bei Oberstdorf. Da in 2021 die Weihnachtsfeier aufgrund abgesagt werden musste, hofft der Jugendvorstand darauf, eine Weihnachtsfeier in 2022 planen und durchführen zu können, sofern es die Corona-Lage zulässt.

Mit der jetzigen Jahreshauptversammlung am 12. März 2022 standen nicht nur Berichte an, sondern auch Neuwahlen. Der Jugendvorstand wurde durch Simon Gröber (Bezirks-Jugendleiter) entlastet. Dem Jugendvorstand sind nachträglich noch folgende Personen beigetreten durch einstimmige Wahlen: Lisa Kählig, Ina-Maria Auberer und Lara Koch (alle Beisitzer).

Für dieses Jahr sind unter anderem das Anbaden am Ostermontag, die Besichtigung der Rettungswache für die Kinder im Juni, ein Kinder-Ausflug im Juli, das alljährliche Ferienprogramm in der ersten Augustwoche und ein Ausflug der Jugend im September geplant.