Hans-Jörg Arbeiter folgt Sylvestre Roth

Nach 16 Jahren hat sich Kreisoberschützenmeister Sylvestre Roth beim 60. Kreisschützentag in Oberdischingen nicht mehr zur Wahl gestellt. Zu seinem Nachfolger wählten die Delegierten der elf Schützenvereine am Freitag in geheimer Wahl einstimmig Hans-Jörg Arbeiter, den Vorsitzenden des Schützenvereins Donaurieden. Sylvestre Roth wurde zum Ehrenoberschützenmeister ernannt.

Hans-Jörg Arbeiters bisherige Aufgabe als als erster Kreisschützenmeister wurde Madeleine Wachter von der Schützengilde Oberdischingen übertragen. Im Amt bestätigte die Versammlung für vier Jahre den zweiten Kreisschützenmeister Manfred Sauter, Kreisschatzmeisterin Simone Mößlang und Kreisschulungsleiter Armin Roth. Wieder gewählt für zwei Jahre wurden Kreisdamenleiterin Sonja Burgmaier, Ligaleiter für Gewehr und Pistole Uli Wörz und der zweite Kreissportleiter Horst Brucker. Manfred Sauter ist Nachfolger von Werner Heitele als Kreisseniorenreferent.

„Arbeitsreiche und schöne Jahre“

Als „arbeitsreiche und schöne Jahre“ bezeichnete Sylvestre Roth seine Zeit als Kreisoberschützenmeister. In seine Amtszeit fielen zwei Bezirksschützentage und drei Bezirksjugendtage. Vor zehn Jahren feierte der Schützenkreis in Berg sein 50-jähriges Bestehen. Einen Höhepunkt seiner Amtsführung nannte Roth die Schaffung einer Kreisschützenkette und das dazugehörige Kreiskönigsschießen. Zum neuen Schützenkönig proklamierte der Schützenkreis Dominik Junghans vom Schützenverein Allmendingen als Nachfolger von Patrick Lang von der Schützengilde Oberdischingen.

Bürgermeister Friedrich Nägele begrüßte die Vertreter der Schützenvereine in Oberdischingen, bescheinigte den Schützen einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Sportgeräten und würdigte ihren Beitrag zu einem lebendigen Gemeindeleben. Sportkreispräsident Georg Steinle dankte Sylvestre Roth für seine Mitarbeit im Vorstand des Sportkreises. „In Oberschwaben läuft es gut“, sagte Bezirksoberschützenmeister Leonhard Schunk zur Mitgliederentwicklung und ermunterte zur Übernahme von Ehrenämtern. Kein Funktionär habe durch neue Vorschriften etwas zu befürchten, wenn er sein Amt vernünftig ausübt. Als Vorsitzender des gastgebenden Vereins hieß Oberschützenmeister Lutz Grütze von der Schützengilde Oberdischingen die Vertreter der weiteren zehn Schützenkreisvereine und die Ehrengäste willkommen. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung oblag dem Musikverein Oberdischingen unter der Leitung von Markus Osmakowski.

1026 Mitglieder zählt der Schützenkreis Ehingen zur Zeit. Davon sind 904 in der Schützenklasse, 64 Junioren, 38 Jugendliche und 20 Schüler. Ralf Junghans und Horst Brucker dankte Roth für die Organisation der Kreismeisterschaft.