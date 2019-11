Grausame Foltermethoden und ekelhafte Fantasien

Belegt sind in den Jahren 1419 bis 1782 in Europa 100 000 Hexenverfolgungen, davon wurde 60 000 der Prozess gemacht, um sie anschließend hinzurichten. Der Schwerpunkt lag dabei im deutschsprachigen Raum, hat Dr. Hans Göggelmann den rund 70 Zuhörern bei seinem Vortrag „Die Hex’ muss brennen“ am Samstag im Rathaus in Oberdischingen erklärt.

Grausam waren die Foltermethoden, mit denen letztendlich die Aussage „Ja, ich bin eine Hexe und habe eine Salbe und Pulver vom Teufel bekommen“ aus den Frauen herausgepresst wurde. Daumenschrauben wurden immer wieder angelegt, bis der Daumen zu einer matschigen Masse wurde. War die gewünschte Antwort immer noch nicht da, wurden die Arme nach hinten gebunden und die Frau daran hochgezogen, die Achselhaare mit Kerzen abgefackelt und sie immer wieder abrupt fallengelassen. „Irgendwann wird der Mensch willenlos und antwortet, was die Folterer wollen, meist können sie nur noch auf die vorgegebenen Fragen ein ,Ja, ja’ lallen. Begegnungen mit dem Teufel wurden gestanden, nur um Ruhe vor den Peinigern zu haben“, sagte Göggelmann. Ein Beispiel aus der unmittelbaren Nachbarschaft ist Anna Spülerin von Ringingen, die im Jahr 1508 viele Torturen über sich ergehen lassen musste. Sie strengte sogar ein Gerichtsverfahren gegen ihre Peiniger an, dessen Ausgang ungeklärt ist.

Göggelmann zeigte Bilder, wie Menschen sich den Hexensabbat vorstellten, ein Riesenfest mit orgastischen Sexualpraktiken mit dem Teufel, ekelhafteste Fantasien hatte man sich ausgedacht, christliche Symbole geschändet. Wenn die Frauen und Männer in die Gemeinschaft des Teufels aufgenommen waren, konnten sie Salben und Pulver herstellen, die ihren Mitmenschen schadeten. Genaue Rezepte für Hexensalbe und -Pulver konnten Unheil jeder Art herbeihexen.

„Der größte Teil der Bevölkerung hat daran geglaubt, auch Martin Luther. Es hat da keinen Unterschied bei den Konfessionen gegeben. Auch im Raum Um wurden um 1600 einige Hexen hingerichtet“, sagte Göggelmann. Offiziell war die Folter aber seit Karl V. verboten, bei Hexenverdacht wurde sie trotzdem angewendet.