Geschichte: Kreitmeier erforscht die Feuerwehr

Fotos vom Hochwasser aus dem Jahr 1955 und vom Klosterbrand Ende der 1960er Jahre liegen auf dem Tisch von Werner Kreitmeier, ebenso wie Dokumente und Listen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Vorsitzende des Museumsverein hat alles sortiert und eine Chronik der Oberdischinger Feuerwehr erstellt. Es sind 144-Seiten, das gebundene Buch soll pünktlich zur Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses Anfang April erscheinen, sagt Kreitmeier.

Durch den Neubau kam der Vorsitzende des Oberdischinger Museumsvereins auf die Idee zur Chronik. Seit Juli vergangenen Jahres hat er im Archiv der Gemeinde und in der Ulmer Stadtbibliothek geforscht, Dokumente und Fotos zusammengetragen.

Die erste Feuerlöschordnung in Oberdischingen stammt aus dem Jahr 1817. „Das ist der erste Hinweis auf eine organisierte Wehr“, erläutert Kreitmeier. Die Feuerwehr war damals Pflicht und in drei Rotten eingeteilt vergleichbar mit den heutigen Abteilungen. Detailliert sind die Aufgaben aufgelistet, so wurden beispielsweise 16 Mann zum Feuerspritzen eingeteilt, und vier Reiter der ersten Rotte informierten die Nachbargemeinden und baten dort um Hilfe, berichtet Kreitmeier. Einen Kommandanten habe es damals aber noch nicht gegeben. Pflicht für jeden Bürger war auch der Feuereimer, den Zugezogene bei der Verwaltung kaufen mussten. 1880 gründete sich dann die Freiwillige Feuerwehr.

Auch die Technik beleuchtet die Chronik. So entwickelte der Oberdischinger Schlosser Anton Mikoda 1831 eine Windkugel-Hand-Feuerspritze, die die einfachen Eimer ablöste. „Der Vorteil war ein gleichmäßiger Wasserstrahl“, weiß Kreitmeier. 1889 kaufte die Gemeinde eine vierrädrige Saug- und Druckspritze, die in den 1950er Jahren aber leider verkauft worden sei.

Bei Notfällen wurden die Bürger mit dem Horn alarmiert. Auch beim großen Hochwasser 1955 habe ein Feuerwehrmann noch das Horn geblasen. „Die Bürger haben ihn ausgelacht, denn in Oberdischingen hat es gar nicht geregnet“, erzählt der Geschichtsexperte. Doch eine Flutwelle aus Niederhofen habe die gesamte Herrengasse überspült. Weitere große Einsätze der Wehrmänner waren 1807 der Schloßbrand, 1858 brannte die herrschaftliche Brauerei komplett aus, und 1969 der Dachstuhl des ehemalige Klosters.

In den vergangenen Wochen hat Kreitmeier fast täglich acht Stunden an der Chronik gearbeitet und war dabei ganz in seinem Element. „Buchherstellung ist mein Gebiet“, sagt der gelernte Verlagshersteller. Nun ist das Manuskript fertig, im März soll das Buch in einer Auflage von 700 Exemplaren in den Druck gehen. Kosten: rund 4500 Euro, die der Museumsverein finanziert.

Info: Das Feuerwehrgerätehaus wird mit am Wochenende des 9. und 10. April eingeweiht. Zum tag der offenen Tür sollen die Feuerwehrchroniken verkauft werden (rr)