Frühjahrssemester der Volkshochschule beginnt

In der zweiten Februarhälfte starten die Volkshochschulen Griesingen, Oberdischingen und Öpfingen in das Frühjahrs- und Sommerprogramm. Anmeldungen sind bei der zentralen VHS-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0731/185 12 42 möglich, im Internet unter www.vhs-g.de oder bei den Anmeldestellen der jeweiligen Gemeinde.

Musikfreunde erwartet ein besonderes Konzert: Am 25. Mai gastiert der Tölzer Knabenchor in der Pfarrkirche St. Martin in Oberdischingen. Mit Musik auf ganz andere Art und Weise beschäftigt sich auch das Musik-Kabarett-Duo Frauengold in seinem Programm „War Beethoven eine Frau?“ Zu sehen ist es am 14. März im Kulturraum „Unteres Schloss“ in Öpfingen.

„Dr Pfefferle und sein Ernst“ vom Theater Erbach gastieren am 13. Juni im Kanzleihof des Rathauses in Oberdischingen. Bereits am 22. März erfreut das Musik-Duo „Goisahannes“ große und kleine Besucher in der Turnhalle in Öpfingen. Für Kinder ab drei Jahren gibt es am 1. März im Rathaus Oberdischingen eine Puppentheateraufführung unter dem Titel „Alles meins“.

Das Frühjahrssemester wartet auch wieder mit zahlreichen Exkursionen auf: zum Botanischen Garten nach Ulm und zu einer Stadtführung durch die Ulmer Altstadt zu traditionellen Schildwirtschaften. Außerdem kann man am 21. März einen Blick hinter die Kulissen des Ulmer Theaters werfen und anschließend das Theaterstück „Der nackte Wahnsinn“ besuchen. Wer sich für regionale Produkte interessiert, kann am 22. April die Schnapsbrennerei Greiff in Erbach-Ersingen besuchen.

Für Naturfreunde gibt es Ausflüge mit der Diplom-Biologin Sybille Braun. Sie bietet einen Frühlingsspaziergang an.

Zahlreiche Kreativ- und Gestaltungskurse beschäftigen sich mit Tanzen, Nähen, Töpfern und Patchwork. Außerdem gibt es einen Fotokurs für Anfänger. Ein weiterer Kurs erklärt, wie man mit dem neuartigen Werkstoff „Powertex“ arbeiten kann. Die damit gefertigten Kunstwerke sind auch für den Außenbereich geeignet.

Zahlreiche Kochkurse, verschiedene Sprachkurse und Kurse zum Thema EDV und Neue Medien runden das umfangreiche Programm ab.