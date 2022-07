Erlebnisse vom Jakobsweg

Autor Ingo Stauch liest am Mittwoch, 6. Juli um 19.30 Uhr im Cursillo-Haus St. Jakobus in Oberdischingen aus seinem Buch „Eine Socke weniger –Geschichten von B. auf dem Jakobsweg“. Auf den „Camino Francés“, den Jakobsweg von Saint-Jean-Pied-de-Port in Südfrankreich bis Santiago de Compostela in Nordwestspanien und weiter an den Atlantik nach Finisterre, an das Ende der alten Welt, führt der Nürnberger Jakobspilger Stauch alias Bruno Busch mit einer Lesung aus seinem 2019 erschienenen Buch.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre pilgerte Stauch nicht nur in Spanien, sondern auch durch Deutschland und die Schweiz. In einer Rezension zu den Pilgernotizen heißt es: „In den Mittelpunkt geraten die ganz grundlegenden Erfordernisse und Gegebenheiten einer langen und über Tage andauernden Wanderung. Nicht zuletzt die manchmal unbeachteten Begegnungen und Erlebnisse am Wegesrand, aber auch die Freundschaft von B. und seinem Wanderfreund, werden so zu kleinen positiven Lebenserfahrungen.“ Die Lesung wird mit Bildern illustriert.

Ingo Stauch, Jahrgang 1954, war 20 Jahre Journalist bei Tageszeitungen, zehn Jahre leitender Redakteur einer kirchlichen Zeitschrift und 15 Jahre Referent für Öffentlichkeitsarbeit in einem Werk der Diakonie. Er stammt ursprünglich aus Hessen, lebt aber seit 20 Jahren in Nürnberg und ist Mitglied im Autorenverband Franken und in der Autorengruppe Wortkünstler Mittelfranken.

Unter seinem Pseudonym Bruno Busch schreibt der Autor auf eigener Homepage www.bruno-busch.eu und auf Facebook. Seine Pilgernotizen „Eine Socke zu wenig – Geschichten von B. auf dem Jakobsweg“ gibt es als Taschenbuch und als E-Book. Ebenfalls von ihm erschienen sind die heitere Anekdotensammlung „Dicke Birnen – Geschichten von B.“, das Weihnachtsbuch „Das angeknabberte Jesuskind – Weihnachtsgeschichten von B.“ und der Kurzgeschichten-Band „Nürnberger mit Piep & andere Geschichten“.