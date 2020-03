Ein Mitfahrbänkle für Oberdischingen

Bürgermeister Fritz Nägele hat bei der Sitzung des Gemeinderats Oberdischingen bekanntgegeben, dass die Einweihung des sanierten Gebäudes Schloßplatz 8 am Sonntag, 5. April, stattfindet. Beginn wird um 10.30 Uhr im Ratssaal sein, dann gibt es ein Mittagessen im Haus Maria Königin und schließlich beginnt um 14.30 Uhr der Tag der offenen Tür im sanierten Gebäude mit einem Vortrag des Museumsvereins zu den Sanierungsarbeiten in den vergangenen vier Jahren.

Planungen wegen der Coronavirusgefahr haben die Verwaltung erreicht. Im Notfall sei entweder der Bürgermeister oder Mitarbeiterin Kerstin Scheible erreichbar, kündigte Nägele an. Diese Notfallnummer muss durchgehend erreichbar sein. Laut Landratsamt soll Oberdischingen heuer drei Asylbewerber aufnehmen. Der Bürgermeister fügte aber einen Vorbehalt wegen einer sich andeutenden Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze hinzu.

Der Gemeinderat Oberdischingen hat neue Kostensätze zur Entschädigung der Feuerwehr beschlossen. Dabei fand eine allgemeine Erhöhung statt, und einige zusätzliche Entschädigungstatbestände wurden aufgenommen. Die Einsatzstunde wird mit zwölf Euro entschädigt, bisher waren es zehn Euro. Neu ist zum Beispiel eine Entschädigung mit ebenfalls zwölf Euro pro Brandwachestunde, aber auch ein Kostenersatz für den Kommandanten, Stellvertreter und Gerätewart sowie den Altersabteilungsleiter.

In Oberdischingen wird die jährlich Zuwendung von 31 Euro pro Aktivem plus Kostenübernahme für das Essen bei der Hauptversammlung ersetzt durch eine Pauschalsumme in Höhe von 1500 Euro. Bürgermeister Fritz Nägele sagte dazu, dass die Summe, sollte sie einmal nicht mehr ausreichen, angepasst werden kann. Er erklärte in der Gemeinderatssitzung, dass es auch um eine vereinfachte Handhabung für die Verwaltung gehe, weshalb zum Beispiel die Brandwache und die aktive Brandbekämpfung mit dem gleichen Stundensatz angesetzt sind. Als merkwürdige Differenz wurden die Kostenersätze für das LF8 mit Baujahr 1990 in Höhe von 83 Euro und für das 2018 gebraucht gekaufte Kleineinsatzfahrzeug in Höhe von 3,40 Euro von der Verwaltung erwähnt.

Ein Mitfahrbänkle soll an der Allee bei der Bushaltestelle gegenüber der Einfahrt Unter der Halde, wo sich der Oberdischinger Supermarkt befindet, installiert werden. Der Gemeinderat hat den Kauf eines Bänkles mit Beschilderung beschlossen. Allerdings hänge die Installation vom gleichlautenden Beschluss des Ortschaftsrates Ersingen für die Finanzierung ihres Bänkchens ab. Von dort stammt die Initiative für das Mitfahrbänkle. Die Kosten betragen 1700 Euro. Außerdem muss der Untergrund gepflastert werden. Das Landratsamt erlaubt das Halten an der Bushaltestelle, um Wartende einsteigen zu lassen, das musste eigens vereinbart werden.

Die Gemeinde Oberdischingen lässt nach Überprüfung ihrer Gesamtkanalisation jetzt den zweiten Abschnitt sanieren. Den Auftrag zur Planung und Ausschreibung der Arbeiten erhält die Firma Fassnacht auf Basis ihres Angebots in Höhe von annähernd 12 500 Euro. Die Vergabe soll Ende April sein, damit die Sanierung von Mai bis September stattfinden kann.

Nach der Vorberatung des Haushalts (wir berichteten) war die jetzt angesetzte Beratung und Beschlussfassung nur noch eine Formalie. Nach ein paar erklärenden Worten von Bürgermeister Nägele darüber, dass dieser erste doppische Haushalt „ein historisches Werk“ sei und der Dank der Kämmerin Verena Amann gelte, wurde einstimmig dem mehr als 350-seitigen Werk inklusive der Planungen zu den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zugestimmt.

Unter Bekanntgaben teilte Nägele mit, dass die SWR-Sendung „Von Turm zu Turm“ am Freitag, 13. März, um 20.15 Uhr mit einem Beitrag über Oberdischingen ausgestrahlt wird. In der Allee fand Ende Januar eine einstündige Geschwindigkeitsmessung mit der Erfassung von 260 Fahrzeugbewegungen und dabei vier Übertretungen statt. Ein Fahrzeug fuhr 71 Stundenkilometer. Oberdischingen möchte die Sammlung per Gelbem Sack bis 2022 beibehalten. 2023 geht die Zuständigkeit für die Abfallentsorgung an das Landratsamt über und Änderungen sind möglich.

Unter Sonstiges informierte Ratsmitglied Nils Koch, dass der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir ins Sportheim kommen wird. Rivior will dort am Mittwoch, 22. April, eine Bürgerfragestunde veranstalten.