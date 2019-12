Mit seinem Kirchenkonzert in der Pfarrkirche hat der Musikverein Oberdischingen die Adventsstimmung eingefangen, aber für die zahlreich erschienenen Zuhörer auch musikalisch verfeinert. Anstelle eines ausgedruckten Programmablaufs wurden die einzelnen Stücke an eine Leinwand geworfen.

In jeder Hinsicht gelungen ist dem Musikverein unter Leitung von Andreas Glöckler zum Abschluss des Jahres die Einstimmung seiner Zuhörer auf Weihnachten und die besinnliche Zeit. Das ansprechende und abwechslungsreiche Programm der rund 40 Musikerinnen und Musiker reichte von der Gegenwart bis zurück in die Zeit des Barock. Dennoch gelang der Kapelle ein Klangerlebnis ohne Stilbruch, das in der Kirche mit der Kuppel und der damit verbundenen großartigen Akustik lange im Gedächtnis bleiben wird.

Angefangen hat der musikalische Bogen in der Gegenwart mit dem österreichischen Komponisten, Trompeter und Dirigenten Fritz Neuböck. Sein „Bells and Pipes of Freedom“ ist 2015 anlässlich eines Jubiläums der Wallfahrtskirche Hart/Pischelsdorf entstanden, in der die älteste Orgel Österreichs und des süddeutschen Raums steht. Als Grundlage diente der Choral „Komm, heilig guter Geist“ des deutschen Komponisten Constantin Christian Dedekind, welcher 1628 geboren wurde, dem Jahr der Orgelweihe. Das Stück sorgte bei den Zuhörern für das Aufkommen von Harmonie und damit einer friedlichen Stimmung in einer aufgewühlten Zeit.

In die Zeit des Barock blickte die Kapelle zurück bei „Sleepers Wake“ vom lutherischen Kirchenmusiker Johann Sebastian Bach (1685-1750) im Arrangement von Philip Sparke. Seine Musik gilt als musikalischer Ausdruck der Reformation. Besinnlich brachte die schlichte, aber elegante Komposition von 1731 den Helden vom Schlaf ins Licht, das in der dunklen Jahreszeit in Form vieler Kerzen besonders leuchtet und hoffentlich dazu beiträgt, dass es im Leben aller Menschen hell wird. „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, wie das Stück auch heißt, stammt aus der Kantate 140, deren Text vom Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen mit und ohne Öl für ihre Lampen handelt. Verfasst hat Bach dies zum ersten Adventssonntag.

Von Camille Saint-Saens (1835-1921), einem französischen Komponisten, Dirigenten, Musiker und Musikwissenschaftler aus der Zeit der Romantik stammten vier Sätze aus dem Weihnachtsoratorium, 1858 entstanden, von Albert Loritz arrangiert. „Canterbury Choral“ von Jan Van der Roost, 1956 in Belgien geboren, führte mit sakralen, festlichen Klängen zurück in die Neuzeit.

Höhepunkt des Konzerts war „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer im Arrangement von Martin Scharnagel. Das Adventslied „Tochter Zion freue Dich“ basiert auf von Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876) umgetexteten Chorsätzen von Georg Friedrich Händels (1685-1759) Oratorien „Joshua“ und „Judas Maccabäus“. Es wurde von den Kirchenbesuchern mitgesungen. Als Zugabe folgte zur Freude aller nochmals die gelungene Interpretation von „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, die die Kirche in jeder Hinsicht ausgefüllt hat.