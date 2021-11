Ehrenamtsfreundlich: Oberdischinger Firma ausgezeichnet

32 baden-württembergische Unternehmen haben die Auszeichnung „Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ erhalten. Unter ihnen ist die Bareiss Prüfgerätebau GmbH aus Oberdischingen.

Die Auszeichnung wird vom Land Baden-Württemberg jährlich verliehen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Ausübung des Ehrenamts im Bevölkerungsschutz unterstützen. Bei den ausgezeichneten Arbeitgebern ist die gesamte Bandbreite der unternehmerischen Landschaft vertreten: global aufgestellte Unternehmen, Mittelstand und Handwerk.

Oliver Wirth von der Geschäftsleitung der Bareiss Prüfgerätebau GmbH freut sich über die Auszeichnung: „So wie der Mittelstand das Rückgrat und den Motor der deutschen Wirtschaft darstellt, so ist das Ehrenamt damit vergleichbar ein unverzichtbarer und zentraler Teil unseres sozialen Miteinanders. Das betrifft alle Bereiche, vom Sportverein bis hin zum Technischen Hilfswerk und jeder kann und soll seinen Beitrag dazu leisten. Als Unternehmen unterstützen wir die Freiwilligen natürlich nach Kräften und sind sehr stolz, diese wunderbare Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen.“

Auch der Landtagsabgeordnete aus dem Alb-Donau-Kreis, Manuel Hagel, freut sich über die Auszeichnung für das Unternehmen: „Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind darauf angewiesen, kurzfristig und jederzeit vom Arbeitsplatz weg in den Einsatz gehen zu können. Die Unternehmen im Land tragen mit der Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich dazu bei, dass das Engagement gesellschaftlich noch stärker gewürdigt wird und in den Blickpunkt rückt. Das kann meiner Meinung nach nicht hoch genug geschätzt werden“, erklärt er.

Zwei Feierstunden

Die Auszeichnungen wurden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in zwei Feierstunden verliehen: Die erste Feierstunde fand Ende Oktober in Achern statt, die zweite Feierstunde nun am Montag in Albstadt. „Das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz ist ein ganz besonderes. Menschen, die Verschüttete orten und befreien, die Verletzte versorgen, die andere Menschen aus Autowracks schneiden, die Brände löschen, die sich bewusst für andere in Gefahr, ja sogar in Lebensgefahr, bringen: Solche Frauen und Männer sind unsere ‚Helden des Alltags‘ und ihr Engagement ist alles andere als selbstverständlich“, so Innenminister Thomas Strobl in Albstadt. „Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer schultern für mich besonders beeindruckende 90 Prozent aller Einsätze – und ich betone es ausdrücklich: ehrenamtlich. Sie beweisen täglich in den unterschiedlichsten Einsätzen ihr Können“, betont der stellvertretende Ministerpräsident Strobl.

Regierungspräsident Klaus Tappeser führte aus: „Da der Verkehrsunfall, der Hausbrand oder die technische Hilfeleistung nicht wartet, bis die Helfer Feierabend haben, braucht es Unternehmen die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Vielen Dank den vielen Ehrenamtlichen und deren Arbeitgeber, die im Einsatzfall die Feuerwehrfrau oder den Notfallsanitäter von ihrer Arbeit freistellen. Ohne sie wäre kein erfolgreicher Bevölkerungsschutz möglich.“