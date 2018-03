DRK Oberdischingen ist gut aufgestellt

Zur alljährlichen Mitgliederversammlung des DRK Ortsvereins Oberdischingen trafen sich die Ehrenamtlichen am Samstagabend im Haus Maria Königin im Kanzleihof in Oberdischingen.

Vorsitzender Thomas Oswald begrüßte alle Mitglieder und kam sogleich zu seinem Jahresbericht. Mit insgesamt 328 Fördermitgliedern und 81 Aktiven Mitgliedern sei der Ortsverein relativ gut aufgestellt. Vor allem die „Helfern vor Ort“ (HvO) konnten sie sich im vergangenen Jahr durch weitere Rettungsdienstmitarbeiter personell verstärken. „Leider schaut es in der Bereitschaft und im Arbeitskreis Blutspende kritisch aus“, so Oswald. Hier werden noch weiter Kräfte benötigt. Oswald betonte auch die tolle Zusammenarbeit, speziell bei der Bewirtung beim „250 Jahre Kanzleibau“-Fest. Hier habe sich die Mühe gelohnt, denn es sei wirtschaftlich erfolgreich gewesen.

Der anspruchsvolle Aufgabenbereich der HvO fordere ein sehr hohes Engagement, wie Oswald anerkannte. Nicht nur die Bereitschaft, zu jeder Uhrzeit alarmiert zu werden und auszurücken, sei lobenswert. Auch den entsprechend hohen Bildungsstand aufrecht zu halten, müsse man den Mitgliedern anrechnen. Von Reanimationen über Verkehrsunfälle und Brände bis hin zu häuslichen Unfällen reichte das Einsatzspektrum der HvO. „Die 10 Helfer vor Ort waren im vergangenen Jahr insgesamt 96 Mal im Einsatz“, wie Oswald berichtete. In Zukunft wolle man weiterwachsen, sei es personell oder vom Ausbildungsstand her. Neue Mitglieder zu werben sei elementar wichtig für den Ortsverein Oberdischingen.

Schriftführer Martin Lander berichtete noch einmal über alle Einsätze des vergangenen Jahres. Von diversen Einsätzen bei Fasnetsveranstaltungen über Feste im eigenen Dorf und Umgebung bis hin zu Sportevents, wie zum Beispiel der Erbacher Triathlon oder der Einsteinmarathon in Ulm. Zudem organisierte der Ortverein Oberdischingen im Jahr 2017 dreimal eine Blutspendeaktion mit insgesamt 632 Spendern.

Auch die Jugend um die Leiterinnen Franziska Nagel und Judith Volz lernte in Gruppenstunden die richtige Erste-Hilfe-Behandlung von Patienten. Bei einer Schnitzeljagd in ganz Oberdischingen konnten sie ihr Wissen in verschiedenen Aufgaben unter Beweis stellen.

Nachdem auch der Kassenbericht den Mitgliedern aufgezeigt wurde, konnte die Vorstandschaft durch Vize-Bürgermeister Werner Kreitmeier entlastet werden. Er bewundere das große Engagement der Helfer, die auch mitten in der Nacht aufstehen, um anderen Menschen zu helfen.

Mitglieder werden geehrt

Während der Versammlung wurden Mitglieder geehrt. Für fünf Jahre Mitgliedschaft wurden Elfriede und Rolf Acksel, Mathilde Droste, Lisa Pfeuffer, Sonja Sailer und Stefanie Sommer ausgezeichnet. Zehn Jahre sind Anita Benski, Sofie Bitterle, Helge Carstensen, Cordula Dosch, Julia Hess, Maximilian und Steffen Löwe, Josef und Jutta Volz, Rita Waschlewski, Herbert Werner sowie Franziska und Lukas Nagel dabei. Thomas Herud wurde für 15 Jahre Mitgliedschaft und Thomas Oswald für 40 Jahre geehrt.