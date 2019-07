Diagnose Blutkrebs: 20-Jährige sucht dringend Stammzellenspender

Die 20-jährige Eva aus Oberdischingen hat vor Kurzem die Diagnose Blutkrebs erhalten. Das Leben der jungen Krankenpflegehelferin wurde vollkommen auf den Kopf gestellt und nun ist klar: Ihre einzige Chance sind die Stammzellen eines passenden Spenders. Das DRK Oberdischingen organisiert mit der DKMS eine Registrierungsaktion.

Eva hat im März ihre Ausbildung zur Krankenpflegehelferin abgeschlossen und wollte endlich richtig durchstarten: „Ich war happy, dass ich es geschafft hatte. Auch mit der Festanstellung an der Uni Ulm hat es geklappt und im April standen die Einstellungsuntersuchungen an. Hierbei wurde entdeckt, dass mein Blut nicht in Ordnung ist. Nach unzähligen Untersuchungen habe ich dann Ende April die schockierende Diagnose ,schwere erworbene aplastische Anämie' – eine Erkrankung des blutbildenden Systems – erhalten.“

Geschwister kommen als Spender nicht infrage

Um ein normales Leben führen zu können, braucht Eva nun eine Stammzelltransplantation. Da die größte Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender zu finden, unter Geschwistern besteht, wurden Evas Geschwister auf eine mögliche Übereinstimmung der Gewebemerkmale getestet. Doch sie kommen nicht als Spender infrage. Deshalb muss nun weltweit nach einem Menschen gesucht werden, der Evas „genetischer Zwilling“ ist.

Eva weiß um den großen Einsatz aller Beteiligten: „Das ist für mich eine tolle moralische Unterstützung! Seit meiner frühen Jugend bin ich beim DRK engagiert. Und jetzt setzen sich meine Kollegen für mich ein, indem sie einen Spendenaufruf für mich starten“, sagt sie und richtet ihren Appell direkt an mögliche Spender: „Ich würde mich freuen, wenn auch du dir überlegst, dich registrieren zu lassen. Durch deine Registrierung rettest du vielleicht mir oder einem anderen Betroffenen das Leben!“

Die Registrierungsaktion für Eva findet am Sonntag, 21. Juli, zwischen 13 und 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Oberdischingen (Ziegelweg 14, 89610 Oberdischingen) statt. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen.