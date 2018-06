Der neue Gemeinderat nimmt seine Arbeit auf

Oberdischingen - Der neue Oberdischinger Gemeinderat hat am vergangenen Dienstag mit zwei neuen Kollegen seine Arbeit aufgenommen. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates sagte Bürgermeister Nägele, „die Gemeinde und der Bürgermeister sind die Verwaltungsorgane der Gemeinde. Der Gemeinderat ist kein Parlament sondern Teil der Exekutive“. Er verpflichtete alte und neue Gemeinderäte mit Handschlag für die neue Amtsperiode. Neu im Gremium sind Thomas Wuchenauer und Marius Hirsch.

„Zentrales Thema unserer Arbeit ist die Bauplatzsituation. Es ist katastrophal, wenn wir für unsere jungen Familien, die hier verwurzelt und in den Vereinen aktiv sind, keine bezahlbaren Bauplätze anbieten können“, sagte Nägele. Weitere Aufgabenfelder sieht er in der Weiterentwicklung des Schulstandortes Oberdischingen, einem Dorfentwicklungskonzept mit allen damit verbundenen Strukturmaßnahmen und der Stadtkernsanierung II mit Museum.

Zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters wurde Josef Rapp gewählt, zum zweiten Stellvertreter Werner Kreitmeier. Vertreter im Kindergartenausschuss sind Marius Hirsch und Thomas Wuchenauer, ihre Stellvertreter Reinhold Breitenmoser und Hans-Benno Wichert. In den Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft gewählt wurden Reinhold Breitenmoser und Holger Hess, ihre Stellvertreter sind Thomas Oswald und Toni Werner.

Knapp den Wiedereinzug ins Gremium verfehlt hat Sabine Kicherer. Sie hat zehn Jahre dem Gemeinderat Oberdischingen angehört, jetzt fehlten ihr nur fünf Stimmen für eine erneute Wahl. Nägele erinnerte an alles, was in diesen zehn Jahren auf den Weg gebracht wurde: der Neubau der Aussegnungshalle, die energetische Sanierung der Schule, der Neubau der Brunnenanlage sowie der Ausbau der Kinderkrippe, die vorangegangene energetische Sanierung des Kindergartens, der Neubau des Feuerwehrhauses und des Bauhofs sowie Abwicklung von Bau- und Gewerbegebieten. Insgesamt wurden in dieser Zeit neun Millionen Euro investiert, erinnerte Nägele.

Nicht mehr angetreten bei der Wahl im Mai war aus beruflichen Gründen Albert Lukas. Er gehörte fünf Jahre dem Gemeinderat an. Beiden dankte Nägele für ihre Arbeit, ihre Sachlichkeit und Fairness, auch bei kontroversen Themen. „Sie haben die Gemeinde ein gutes Stück weiter gebracht, um die Lebensqualität hier im Ort zu verbessern“, sagte Nägele.